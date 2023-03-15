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  4. Романо дал инсайд-урок по Холанду после его пента-трика в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
15 марта 2023, 02:11 | Обновлено 15 марта 2023, 03:29
253
0

Романо дал инсайд-урок по Холанду после его пента-трика в Лиге чемпионов

Шуточный твит журналиста набрал 31 тысячу лайков

15 марта 2023, 02:11 | Обновлено 15 марта 2023, 03:29
253
0
Романо дал инсайд-урок по Холанду после его пента-трика в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 7:0 (первый матч – 1:1).

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд в этом поединке оформил пента-трик за 57 минут.

Во время поединка известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо опубликовал твит со словами:

«Урок номер один: никогда не сообщайте статистику, пока Эрлинг Холанд играет в футбол».

Дело в том, что Эрлинг в этом матче дважды забил два мяча подряд очень быстро: 1-й и 2-й гол с разницей в 2 минуты и 4-й и 5-й с разницей в 4 минуты. Некоторые паблики даже не успели уведомить о забитом голе норвежца, как уже пришлось писать про его следующий мяч...

Этот пост Романо в Twitter за несколько часов собрал 31 тысячу лайков.

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Фабрицио Романо Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - РБ Лейпциг пента-трик
Источник Twitter
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