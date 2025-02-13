Громкое избиение стамбульцев в Лиге Европы. АЗ разбил денежный Галатасарай
Нидерландский клуб победил со счетом 4:1
В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «АЗ» и «Галатасараем».
Матч прошел на стадионе «АФАС», который расположен в городе Алкмар (Нидерланды). «АЗ» разбил соперника со счетом 4:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
За хозяев поля сегодня забивали Свен Мейнанс, Трой Перрот, Йорди Класи и Дэвид Вольф. За турецкий клуб одним голом отметился Роланд Шаллай.
Ответный матч состоится в Стамбуле 20 февраля.
Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля.
АЗ – Галатасарай – 4:1
Голы: Мейнанс, 12, Перрот, 37, Класе, 58, Вольф 66 - Шаллай 20.
Удаления: Айхан, 51 (Галатасарай).
😍 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐀𝐥𝐤𝐦𝐚𝐚𝐫...✨#AZAlkmaar #azgal #UEL #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/E7z2k8XaBA— AZ (@AZAlkmaar) February 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Екатерина Александрова переиграла Джессику Пегулу в трёх сетех
Дерек оценил действия рефери в последнем поединке