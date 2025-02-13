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Лига Европы
АЗ Алкмаар
13.02.2025 22:00 – FT 4 : 1
Галатасарай
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Лига Европы
13 февраля 2025, 23:53 |
332
0

Громкое избиение стамбульцев в Лиге Европы. АЗ разбил денежный Галатасарай

Нидерландский клуб победил со счетом 4:1

13 февраля 2025, 23:53 |
332
0
Громкое избиение стамбульцев в Лиге Европы. АЗ разбил денежный Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. АЗ – Галатасарай

В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «АЗ» и «Галатасараем».

Матч прошел на стадионе «АФАС», который расположен в городе Алкмар (Нидерланды). «АЗ» разбил соперника со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За хозяев поля сегодня забивали Свен Мейнанс, Трой Перрот, Йорди Класи и Дэвид Вольф. За турецкий клуб одним голом отметился Роланд Шаллай.

Ответный матч состоится в Стамбуле 20 февраля.

Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля.

АЗ – Галатасарай – 4:1
Голы: Мейнанс, 12, Перрот, 37, Класе, 58, Вольф 66 - Шаллай 20.

Удаления: Айхан, 51 (Галатасарай).

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Галатасарай АЗ Алкмаар Лига Европы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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