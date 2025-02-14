Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЗ Алкмаар – Галатасарай – 4:1. Пенальти, удаление защитника. Видео голов
Лига Европы
АЗ Алкмаар
13.02.2025 22:00 – FT 4 : 1
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 февраля 2025, 11:59 |
49
0

АЗ Алкмаар – Галатасарай – 4:1. Пенальти, удаление защитника. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы

14 февраля 2025, 11:59 |
49
0
АЗ Алкмаар – Галатасарай – 4:1. Пенальти, удаление защитника. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. АЗ Алкмаар – Галатасарай

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретились нидерландский «АЗ Алкмаар» и турецкий «Галатасарай». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

В начале встречи команды обменялись голами, но на перерыв ушли при счете 2:1 в пользу «АЗ Алкмаара» – на 37-й минуте Трой Перотт реализовал пенальти.

Во втором тайме защитник «Галатасарая» Айхан получил вторую желтую и оставил партнеров в меньшинстве. Нидерландский коллектив воспользовался таким подарком и отправил в ворота соперника еще два мяча. Ответный матч состоится 20 февраля в турецком Стамбуле.

Лига Европы, 1/16 финала. 13 февраля

АЗ Алкмаар – Галатасарай – 4:1

Голы: Мейнанс, 12, Перротт, 37 (пен), Класи, 57, Вольф, 66 – Шаллай, 20

Удаление: Айхан, 51 (Галатасарай, вторая желтая)

Видеообзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Мёллер Вольфе (АЗ Алкмаар).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Йорди Класи (АЗ Алкмаар).
51’
Каан Айхан (Галатасарай) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Трой Пэрротт (АЗ Алкмаар).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Галатасарай).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мийнанс (АЗ Алкмаар).
По теме:
ПАОК – ФКСБ – 1:2. Экс-игрок Шахтера подвел греков. Видео голов и обзор
Твенте – Буде-Глимт – 2:1. Концовка с огнем. Видео голов и обзор
Рух – Триглав – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча
Лига Европы АЗ Алкмаар Галатасарай Йорди Класи Каан Айхан видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Футбол | 13 февраля 2025, 20:28 3
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро

Синие ищут замену Михаилу и остановились на Джейми Байно-Гиттенсе

Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 13 февраля 2025, 16:27 11
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе

Екатерина Александрова переиграла Джессику Пегулу в трёх сетех

ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»
Футбол | 14.02.2025, 08:25
ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»
ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»
ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
Футбол | 14.02.2025, 11:01
ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Бокс | 14.02.2025, 08:58
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 13
Бокс
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 42
Бокс
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 80
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
12.02.2025, 11:51 1
Футбол
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
12.02.2025, 18:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем