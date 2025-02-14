АЗ Алкмаар – Галатасарай – 4:1. Пенальти, удаление защитника. Видео голов
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13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретились нидерландский «АЗ Алкмаар» и турецкий «Галатасарай». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.
В начале встречи команды обменялись голами, но на перерыв ушли при счете 2:1 в пользу «АЗ Алкмаара» – на 37-й минуте Трой Перотт реализовал пенальти.
Во втором тайме защитник «Галатасарая» Айхан получил вторую желтую и оставил партнеров в меньшинстве. Нидерландский коллектив воспользовался таким подарком и отправил в ворота соперника еще два мяча. Ответный матч состоится 20 февраля в турецком Стамбуле.
Лига Европы, 1/16 финала. 13 февраля
АЗ Алкмаар – Галатасарай – 4:1
Голы: Мейнанс, 12, Перротт, 37 (пен), Класи, 57, Вольф, 66 – Шаллай, 20
Удаление: Айхан, 51 (Галатасарай, вторая желтая)
Видеообзор матча:
События матча
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