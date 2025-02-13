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Лига Европы
13 февраля 2025, 23:00 | Обновлено 13 февраля 2025, 23:33
2646
6

ВИДЕО. Ассист Довбика? Рома забила в ворота Порту

Зеки Челик забил гол в раздевалку

13 февраля 2025, 23:00 | Обновлено 13 февраля 2025, 23:33
2646
6
ВИДЕО. Ассист Довбика? Рома забила в ворота Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 4-й компенсированной к первому тайму минуте турецкий защитник гостей Зеки Челик вывел свою команду вперед с возможного ассиста Артем Довбика. 1:0 на табло Драгау.

❗️ ВИДЕО. Ассист Довбика! Рома забила в ворота Порту

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Рома Рим Лига Европы Артем Довбик видео голов и обзор Порту Зеки Челик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 6
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Donchanin
Асистом это конечно не назовешь. Другое дело, если б не гол, был ли там пенальти? 
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0
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Vanil10
Без асиста гол!
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0
Harun Bakircioğlu
Не было ассиста, от ноги защитника отлетело
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0
OKs100
Топовый ассист!
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0
apepa
Взаимопонимание между игроками Ромы растёт с каждой игрой
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-1
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