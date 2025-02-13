ВИДЕО. Ассист Довбика? Рома забила в ворота Порту
Зеки Челик забил гол в раздевалку
В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
На 4-й компенсированной к первому тайму минуте турецкий защитник гостей Зеки Челик вывел свою команду вперед с возможного ассиста Артем Довбика. 1:0 на табло Драгау.
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