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  4. ВИДЕО. «Просыпайся». Довбик получил выговор от Раньери на тренировке
Лига Европы
13 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:27
1126
2

ВИДЕО. «Просыпайся». Довбик получил выговор от Раньери на тренировке

Тренер Ромы был недоволен Артемом

13 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:27
1126
2
ВИДЕО. «Просыпайся». Довбик получил выговор от Раньери на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 12 февраля, итальянская «Рома» провела тренировку перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы с «Порту».

Журналистам удалось снять эпизод, как во время занятия украинский форвард Артем Довбик и французский полузащитник Ману Коне получили выговор от тренерского штаба.

Футболисты начали выполнять одно из упражнений, не получив на то команды от одного из тренеров «Ромы» Карло Спаньоли. Поэтому тот был вынужден вернуть игроков на стартовые позиции.

Когда же украинец, не спеша, пошел назад, главный тренер римского клуба Клаудио Раньери сказал в сторону подопечных: «Просыпайтесь».

Ранее Довбик опроверг информацию, что у него травма колена.

ВИДЕО. «Просыпайся». Довбик получил выговор от Раньери на тренировке

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Рома Рим Лига Европы Порту Артем Довбик Клаудио Раньери Порту - Рома видео Ману Коне тренировка
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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trentreznor11
"Раньєрі знищив Довбика, змішав його з лайном, витер об нього ноги і зверху ще смачно харкнув!"
Автор, ось такий має бути заголовок - у відповідності до нинішніх стандартів редакційної політики! А твій заголовок дуже слабенький. Вчися, синок!
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Rzechpospolita
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