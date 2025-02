В среду, 12 февраля, итальянская «Рома» провела тренировку перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы с «Порту».

Журналистам удалось снять эпизод, как во время занятия украинский форвард Артем Довбик и французский полузащитник Ману Коне получили выговор от тренерского штаба.

Футболисты начали выполнять одно из упражнений, не получив на то команды от одного из тренеров «Ромы» Карло Спаньоли. Поэтому тот был вынужден вернуть игроков на стартовые позиции.

Когда же украинец, не спеша, пошел назад, главный тренер римского клуба Клаудио Раньери сказал в сторону подопечных: «Просыпайтесь».

Ранее Довбик опроверг информацию, что у него травма колена.

ВИДЕО. «Просыпайся». Довбик получил выговор от Раньери на тренировке

😂 Siparietto con il preparatore Carlo Spagnoli

Rivolto a Dovbyk e Konè: 'No, do io il via!'

Ranieri: 'Bravo! Così mi piaci!'

Cristante: 'Personalità!'

Ranieri ai due: 'Wake up!'#asroma #PortoRoma #Trigoria pic.twitter.com/HwChWooFK6