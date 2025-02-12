Довбик опроверг информацию, что у него травма колена
Итальянские источники информации оказались неправдивыми
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик опроверг информацию итальянских СМИ о якобы проблемах с его коленом.
– Можете лично прокомментировать эту информацию? Действительно ли у вас есть определенные ограничения? Как вообще чувствуете себя?
– У меня все хорошо, не понимаю, зачем они это пишут. Похоже, кто-то специально это делает.
В текущем сезоне 27-летний украинец провел за Рому 32 матча и забил 13 голов.
Немногим ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что Артем Довбик страдает от воспаления колена.
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