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Италия
12 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:33
284
2

Довбик опроверг информацию, что у него травма колена

Итальянские источники информации оказались неправдивыми

12 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:33
284
2
Довбик опроверг информацию, что у него травма колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик опроверг информацию итальянских СМИ о якобы проблемах с его коленом.

– Можете лично прокомментировать эту информацию? Действительно ли у вас есть определенные ограничения? Как вообще чувствуете себя?

– У меня все хорошо, не понимаю, зачем они это пишут. Похоже, кто-то специально это делает.

В текущем сезоне 27-летний украинец провел за Рому 32 матча и забил 13 голов.

Немногим ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что Артем Довбик страдает от воспаления колена.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A травма Лига Европы чемпионат Италии по футболу травма колена
Николай Степанов Источник: Трибуна
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TolsTIyELF
гнобят его в италии. Испания - вот его чемпионат.
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