Довбик опроверг информацию, что у него травма колена

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик опроверг информацию итальянских СМИ о якобы проблемах с его коленом.

– Можете лично прокомментировать эту информацию? Действительно ли у вас есть определенные ограничения? Как вообще чувствуете себя?

– У меня все хорошо, не понимаю, зачем они это пишут. Похоже, кто-то специально это делает.

В текущем сезоне 27-летний украинец провел за Рому 32 матча и забил 13 голов.

Немногим ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что Артем Довбик страдает от воспаления колена.