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  4. ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе
WTA
13 февраля 2025, 22:49 |
732
1

ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе

Отличный укороченный Марты на старте третьей партии после крутой игры от обоих девушек

13 февраля 2025, 22:49 |
732
1
ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

13 февраля Марта Костюк сыграла против Аманды Анисимовой в матче 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе.

Во 2-м гейме третьего сета девушки выдали лучший розыгрыш соревнований, который остался за украинкой после отличного укороченного.

К сожалению, украинка потерпела поражение в трех партиях – 6:4, 5:7, 4:6.

За выход в финал тысячника в Катаре Анисимова сыграет против Екатерины Александровой.

ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Обсервер Влад
Ну що найкращий розіграш турніру то сильно пафосно сказано, але сама добре побігала і також поганяла суперницю, що та за далеко не найскладнішим вкороченим навіть не побігла
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