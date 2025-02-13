ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе
Отличный укороченный Марты на старте третьей партии после крутой игры от обоих девушек
13 февраля Марта Костюк сыграла против Аманды Анисимовой в матче 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе.
Во 2-м гейме третьего сета девушки выдали лучший розыгрыш соревнований, который остался за украинкой после отличного укороченного.
К сожалению, украинка потерпела поражение в трех партиях – 6:4, 5:7, 4:6.
За выход в финал тысячника в Катаре Анисимова сыграет против Екатерины Александровой.
ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе
are. you. joking 😲@marta_kostyuk | #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/T20K7a4LZO— wta (@WTA) February 13, 2025
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