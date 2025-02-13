13 февраля Марта Костюк сыграла против Аманды Анисимовой в матче 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе.

Во 2-м гейме третьего сета девушки выдали лучший розыгрыш соревнований, который остался за украинкой после отличного укороченного.

К сожалению, украинка потерпела поражение в трех партиях – 6:4, 5:7, 4:6.

За выход в финал тысячника в Катаре Анисимова сыграет против Екатерины Александровой.

ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе