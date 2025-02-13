Фейенорд – первая нидерладская команда с 2007 по особым достижением в ЛЧ
Владельцы поля минимально переиграли «Милан»
«Фейенорд» стал первой нидерландской командой с 2007 года, которая выиграла домашний матч плей-офф Лиги чемпионов.
12 февраля состоялась первая игра 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Фейенорд» и «Милан». Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Игор Пайшао.
Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов на домашней арене победу одержал нидерландский «ПСВ» во встрече против «Арсенала» в феврале 2007 года (1:0).
18 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится ответный поединок.
1 - @Feyenoord are the first Dutch side to win a home game in the @ChampionsLeague knockout stage since PSV in February 2007 (1-0 v Arsenal). Fighters. pic.twitter.com/NpJcEldnFI— OptaJohan (@OptaJohan) February 12, 2025
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