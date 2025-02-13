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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 20:14 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:51
143
0

Фейенорд – первая нидерладская команда с 2007 по особым достижением в ЛЧ

Владельцы поля минимально переиграли «Милан»

13 февраля 2025, 20:14 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:51
143
0
Фейенорд – первая нидерладская команда с 2007 по особым достижением в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фейенорд» стал первой нидерландской командой с 2007 года, которая выиграла домашний матч плей-офф Лиги чемпионов.

12 февраля состоялась первая игра 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Фейенорд» и «Милан». Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Игор Пайшао.

Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов на домашней арене победу одержал нидерландский «ПСВ» во встрече против «Арсенала» в феврале 2007 года (1:0).

18 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится ответный поединок.

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Милан Фейеноорд Лига чемпионов Фейенорд - Милан статистика ПСВ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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