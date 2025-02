Фейенорд – первая нидерладская команда с 2007 по особым достижением в ЛЧ

«Фейенорд» стал первой нидерландской командой с 2007 года, которая выиграла домашний матч плей-офф Лиги чемпионов.

12 февраля состоялась первая игра 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Фейенорд» и «Милан». Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Игор Пайшао.

Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов на домашней арене победу одержал нидерландский «ПСВ» во встрече против «Арсенала» в феврале 2007 года (1:0).

18 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится ответный поединок.

1 - @Feyenoord are the first Dutch side to win a home game in the @ChampionsLeague knockout stage since PSV in February 2007 (1-0 v Arsenal). Fighters. pic.twitter.com/NpJcEldnFI