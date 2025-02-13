ВИДЕО. Счет равный. Порту в контратаке забил в ворота Ромы
Португальский коллектив сравнял счет на табло Драгау
В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
На 67-й минуте фуллбэк хозяев Моура сравнял счет в матче в результате контратаки. 1:1 на табло Драгау.
❗️ ВИДЕО. Счет равный. Порту в контратаке забил в ворота Ромы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы
В отеле сидели футболисты «Шинника» – заклеенные, перевязанные, с синяками