В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 67-й минуте фуллбэк хозяев Моура сравнял счет в матче в результате контратаки. 1:1 на табло Драгау.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Порту в контратаке забил в ворота Ромы