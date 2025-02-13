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  4. ВИДЕО. Счет равный. Порту в контратаке забил в ворота Ромы
Лига Европы
13 февраля 2025, 23:34 |
131
0

ВИДЕО. Счет равный. Порту в контратаке забил в ворота Ромы

Португальский коллектив сравнял счет на табло Драгау

13 февраля 2025, 23:34 |
131
0
ВИДЕО. Счет равный. Порту в контратаке забил в ворота Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту

В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 67-й минуте фуллбэк хозяев Моура сравнял счет в матче в результате контратаки. 1:1 на табло Драгау.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Порту в контратаке забил в ворота Ромы

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Даниил Кирияка Sport.ua
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