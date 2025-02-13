Милан – первая команда с 1974 года, которая проиграла Фейеноорду в плей-офф
Единственный гол в матче забил Пайшао
Итальянский «Милан» стал первой командой с 1974 года, которая проиграла матч плей-офф Лиги чемпионов против «Фейеноорда».
12 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и «Миланом». Игра завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0. Игорь Пайшао забил единственный мяч на четвертой минуте поединка.
До «Милана» последней командой, которая проиграла «Фейеноорду» в плей-офф ЛЧ был ирландский «Колрейн» (2 октября 1974 года).
Ответный матч состоится 18 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
1 - Milan is the first side to lose a knockout stage match in the European Cup/UEFA Champions League against Feyenoord since Coleraine on October 2, 1974. Unexpected.#FeyenoordMilan #UCL— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 12, 2025
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