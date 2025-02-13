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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 20:32 |
166
0

Милан – первая команда с 1974 года, которая проиграла Фейеноорду в плей-офф

Единственный гол в матче забил Пайшао

13 февраля 2025, 20:32 |
166
0
Милан – первая команда с 1974 года, которая проиграла Фейеноорду в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» стал первой командой с 1974 года, которая проиграла матч плей-офф Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

12 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и «Миланом». Игра завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0. Игорь Пайшао забил единственный мяч на четвертой минуте поединка.

До «Милана» последней командой, которая проиграла «Фейеноорду» в плей-офф ЛЧ был ирландский «Колрейн» (2 октября 1974 года).

Ответный матч состоится 18 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

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Милан статистика Фейеноорд Лига чемпионов Фейенорд - Милан
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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