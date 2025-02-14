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  4. Ассист Довбика-Шредингера. Известна оценка Довбика за матч с Порту
Лига Европы
14 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 14 февраля 2025, 01:04
506
1

Ассист Довбика-Шредингера. Известна оценка Довбика за матч с Порту

Украинец провел на поле 75 минут

14 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 14 февраля 2025, 01:04
506
1
Ассист Довбика-Шредингера. Известна оценка Довбика за матч с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 13 февраля, проходил первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Порту» и «Ромой».

Встречу принимал стадион Драгау в Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Матч завершился со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 75 минут. Статистические порталы SofaScore и WhoScored записали на его счет ассист, но официальные ресурсы УЕФА Артема в роли ассистента на гол Челика не отметили. Игру 27-летнего украинца оценили в 7.3 и 6.7 баллов соответственно. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал защитник «волков» Зеки Челик с оценкой 7.6. баллов из 10 возможных. Он отметился взятием ворот. WhoScored же отметил игру фуллбэк «драконов» Франсишку Моуры, дав ему оценку в 7.5 балла. На его счету единственный забитый гол португальского коллектива.

Ранее сообщалось о том, что «Порту» и «Рома» сыграли вничью.

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Рома Рим Порту Лига Европы Порту - Рома оценки Артем Довбик WhoScored SofaScore Зеки Челик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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LexХХХ
Ті портальщики чи в очі довбляться? Не було там ніякого асисту Довбика, він взагалі як інорідне тіло в цій команді. Це ж треба так деградувати після виступів в Жироні😵 Знайшов "свою" команду🤬
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