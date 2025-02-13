Ференцварош – Виктория Пльзень – 1:0. Ничего не решено. Видеобзор матча

В четверг, 13 февраля, проходил первый матч между «Ференцварошем» и «Викторией Пльзень» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимал Групама Арена в Будепаште.

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммада Абу Фани, забитому на 23-й минуте.

Ответный матч пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала

Ференцварош – Виктория Пльзень – 1:0

Голы: Фани, 23

Видеообзор матча: