Лига Европы13 февраля 2025, 23:47 | Обновлено 14 февраля 2025, 00:03
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Ференцварош – Виктория Пльзень – 1:0. Ничего не решено. Видеобзор матча
Смотрите видеообзор матча первого матча 1/16 финала Лиги Европы
13 февраля 2025, 23:47 | Обновлено 14 февраля 2025, 00:03
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В четверг, 13 февраля, проходил первый матч между «Ференцварошем» и «Викторией Пльзень» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Матч принимал Групама Арена в Будепаште.
Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммада Абу Фани, забитому на 23-й минуте.
Ответный матч пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.
Лига Европы. 1/16 финала
Ференцварош – Виктория Пльзень – 1:0
Голы: Фани, 23
Видеообзор матча:
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