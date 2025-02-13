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Лига Европы
Ференцварош
13.02.2025 19:45 – FT 1 : 0
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 февраля 2025, 21:58 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:03
53
0

Минимальная победа. Ференцварош дома одолел Викторию Пльзень

Единственный гол в матче забил Мохаммад Абу Фани

13 февраля 2025, 21:58 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:03
53
0
Минимальная победа. Ференцварош дома одолел Викторию Пльзень
Getty Images/Global Images Ukraine. Ференцварош

В четверг, 13 февраля, проходил первый матч между «Ференцварошем» и «Викторией Пльзень» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимал Групама Арена в Будепаште.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммада Абу Фани, забитому на 23-й минуте.

Ответный матч пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала

Ференцварош – Виктория Пльзень – 1:0

Голы: Фани, 23

Фото матча:

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Виктория Пльзень Ференцварош Лига Европы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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