13.02.2025 19:45 – FT 1 : 0
Лига Европы13 февраля 2025, 21:58 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:03
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Минимальная победа. Ференцварош дома одолел Викторию Пльзень
Единственный гол в матче забил Мохаммад Абу Фани
13 февраля 2025, 21:58 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:03
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В четверг, 13 февраля, проходил первый матч между «Ференцварошем» и «Викторией Пльзень» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Матч принимал Групама Арена в Будепаште.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Мохаммада Абу Фани, забитому на 23-й минуте.
Ответный матч пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.
Лига Европы. 1/16 финала
Ференцварош – Виктория Пльзень – 1:0
Голы: Фани, 23
Фото матча:
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