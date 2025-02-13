«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах

На тренировочных сборах случаются разные эксцессы.

Два года назад, 12 февраля 2023 года, на Средиземноморском побережье Турции произошло чрезвычайное событие, которое имело широкий и громкий резонанс.

Речь идет о закарпатском ФК «Минай», который во время турецкого сбора отличился в дуэли с россиянами из ярославского «Шинника», состоявшейся не на футбольном поле. Иными словами, украинцы показали представителям страны 404, где раки зимуют.

Об этой истории Sport.ua рассказал Владимир Шаран, который тогда был главным тренером «Миная».

– В тот день у нас был выходной, – вспоминает он, – Я находился в своем номере, который был расположен неподалеку, в соседнем корпусе отеля. Где-то в полночь мне позвонил мой помощник. Услышав звонок, сразу же промелькнула мысль: «Наверное, что-то случилось». Так и оказалось. От помощника узнал о том, что произошла драка с русскими. Я попросил позвать наших ребят из числа самых ярых участников инцидента, чтобы они мне все подробно рассказали.

Вскоре пришло трое – Вишневский, Немчанинов и Колесник. И до сих пор помню, как первый из них уверенно заявил: «Богданович, не переживайте. Мы им дали «оторваться»!» Я ответил: «Ну и молодцы».

С их слов я узнал в подробностях, что и как было. Оказалось, что наши футболисты сидели в холле отеля, когда приехал «Шинник» и поселился в нем же. Ярославцы тогда сильно «поддали», и одному из них стало плохо. Он зашел в туалет в холле и наделал там... соответствующих «дел».

Пришла уборщица-турчанка, однако, увидев содеянное, с отвращением отказалась убирать и начала высказывать россиянину свои мысли относительно его поступка. Случайным свидетелем этого стал Колесник, который как раз тоже зашел в туалет.

По его словам, футболист «Шинника» начал нагло-приказным тоном говорить турчанке: «Ты гавари са мной па-русски, а то я ниче не панимаю!» Уборщица развернулась и пошла прочь, а наш игрок сделал замечание наглецу и сказал: мол, убери то, что натворил. Тот ответил ему в грубой форме, после чего Колесник я-я-як «зарядил» обидчику разочек - и тот упал.

– Похоже, что этот эпизод стал лишь искрой для пламени?

– Именно так. Позже ярославский пьяница поднимался в лифте, где был футболист «Миная». Пахнущий перегаром, он начал угрожать своей компанией и в ультимативной форме призывать к продолжению разборок. Наши ребята пошли на их этаж, где и началась драка.

Как мне рассказали, поспешили туда и мои ассистенты и администратор, которые тоже принимали в ней участие. В первых рядах был Вадим Чернышенко, который сейчас работает в «Левом берегу». Все это происходило в холле третьего этажа.

Стоило кому-то из пьяных вдрызг россиян открыть номер, как он сразу же натыкался на крепкий кулак представителя «Миная». Кто-то из ребят рассказал мне, что в одном из номеров сидел захмелевший до невозможности коренастый футболист (скорее всего, вратарь), который недовольно бормотал: «Че тут делаете?» Ему тоже «зарядили» - и тот аж упал.

Одним словом, наши ребята дали россиянам как следует.

– А как отреагировал на это персонал отеля?

– Приезжала полиция, которая выясняла, что и как, вплоть до самого утра. А между тем россияне рвались драться, но полицейские их заблокировали.

А на следующее утро, когда мы готовились к тренировке, в холле отеля сидели четверо футболистов «Шинника» - все заклеенные, перевязанные, с синяками. Было видно, что пострадали они от наших достаточно серьезно. А у нас все были здоровы, никто не пострадал.

Утром мы провели тренировку – все было по плану. Тогда же нам сообщили, что россияне ждут нас в гостинице. А тут как раз приехал «Кривбасс», который проводил занятия рядом с нами.

Мы предложили криворожанам объединиться, ведь узнали, что «Шинник» позвал на реванш с «Минаем» какую-то другую российскую команду. Словом, начался никому не нужный «детский сад».

– Чем завершилась эта эпопея?

– Нам сказали: в отель после тренировки не возвращайтесь. В это время должны были выселить оттуда всю делегацию «Шинника». Затем мы должны были забрать все свои вещи из отеля и переселиться в другой. Поэтому когда завершилась тренировка, наша команда сидела в ожидании выезда ярославцев где-то час-полтора. Футболисты мне в это время говорят: «Богданович, давайте уже поедем». Но я им ответил, что нужно набраться терпения и отнестись к этому серьезно, тем более что была привлечена полиция.

К тому же информация об инциденте дошла даже до нашего Президента Владимира Зеленского. Полиции мы рассказали, что и как было, - и «Минаю» была выделена охрана. Следующие три-четыре дня, которые оставались до окончания турецкого сбора, наша команда провела в другом отеле в Ларе, который оказался даже лучше того, где жили до этого. «Шинник» же, которого переселили далеко от нас - аж в какой-то поселок под Сиде, - еще продолжал слать угрозы: мол, приедем к вам всем составом на игру и поквитаемся. Их подстрекали на это ярые ярославские фанаты, которые не были готовы прощать своей команде избиения от украинцев. Однако все на этом и закончилось.

Хотя на тренировку и с нее до конца сбора «Минай» ездил в сопровождении полицейской машины, которая двигалась впереди автобуса. Но, к счастью, никаких эксцессов больше не было.

– Поступок «Миная», похоже, не оставил равнодушным никого в Украине. О нем даже пела одна из закарпатских групп.

– Да, я слышал это музыкальное произведение. Группа «Лорд» вспомнила о «Минае» в своих закарпатских коломыйках. Было приятно, что нас не обошли вниманием – ребята это заслужили. А еще в Ужгороде были развешены баннеры с соответствующим одобрительным текстом и изображением нескольких наших футболистов – героев того инцидента. Точно уже не помню, что там было написано. Кажется, что-то вроде: «Дали москалям «оторваться»».

Я рад, что в той дуэли мы победили (смеется). После того случая я понял: с этими ребятами можно решать поставленную перед нами задачу. Так и получилось – по итогам сезона 2022/23 «Минай» занял 8-е место.