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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 00:27 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:51
850
0

Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф

Футболисты «Миная» ответили: Слава Украине! И потушили ему свет

15 февраля 2023, 00:27 | Обновлено 15 февраля 2023, 00:51
850
0
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Telegram. Артем Семейкин

Игрок ярославского «шинника» Артем Семейкин узнал, что будет, если в Турции крикнуть: слава рф.

Футболисты Миная ответили: Слава Украине! И потушили ему свет.

У 26-летнего защитника оказался подбит правый глаз, а также сильное рассечение, которое заклеено пластырем.

Семейкин: «Я спал вообще. Услышал, что в коридоре кто‑то кричит: Слава Украине! Я вышел, говорю: не, братух, слава россии. После этого все и пошло».

​Футболисты «Миная» наказали игроков ярославского «шинника» в массовой драке во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Инцидент произошел вечером 13 февраля, в результате чего сразу 4 игрока рашистской команды имеют подозрения на переломы. Когда капацы пришли разбираться к футболистам «Миная», ничего хорошего для оркостанцев это не принесло. Утром в отеле на лице россиян отчетливо были видны следы вчерашней битвы.

ВИДЕО. Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф

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драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война Winter Cup 2023 Артем Семейкин видео
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