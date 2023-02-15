Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Футболисты «Миная» ответили: Слава Украине! И потушили ему свет
Игрок ярославского «шинника» Артем Семейкин узнал, что будет, если в Турции крикнуть: слава рф.
Футболисты Миная ответили: Слава Украине! И потушили ему свет.
У 26-летнего защитника оказался подбит правый глаз, а также сильное рассечение, которое заклеено пластырем.
Семейкин: «Я спал вообще. Услышал, что в коридоре кто‑то кричит: Слава Украине! Я вышел, говорю: не, братух, слава россии. После этого все и пошло».
Футболисты «Миная» наказали игроков ярославского «шинника» в массовой драке во время учебно-тренировочных сборов в Турции.
Инцидент произошел вечером 13 февраля, в результате чего сразу 4 игрока рашистской команды имеют подозрения на переломы. Когда капацы пришли разбираться к футболистам «Миная», ничего хорошего для оркостанцев это не принесло. Утром в отеле на лице россиян отчетливо были видны следы вчерашней битвы.
ВИДЕО. Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
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