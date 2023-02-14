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  4. ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 22:59 | Обновлено 14 февраля 2023, 23:28
1342
0

ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай

Футболисты «Миная» очистили турецкий курорт от рашистского «шинника»

14 февраля 2023, 22:59 | Обновлено 14 февраля 2023, 23:28
1342
0
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
Футбол 2.0. Денисов и Усик

Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе, поддержал игроков «Миная», вместе с журналистом Александром Денисовым, организатором Winter Cup 2023, расписавшись на футболке закарпатского клуба и сделав фото для соцсетей.

​Футболисты «Миная» наказали игроков ярославского «шинника» в массовой драке во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Инцидент произошел вечером 13 февраля, в результате чего сразу 4 игрока рашистской команды имеют подозрения на переломы. Когда капацы пришли разбираться к футболистам «Миная», ничего хорошего для оркостанцев это не принесло. Утром в отеле на лице россиян отчетливо были видны следы вчерашней битвы.

Утром «Минай» отправился на тренировку, а администрация решила выселить «шинник» из этого отеля. Многие представители «шинника» зализывали раны в медпункте. Игроки «шинника» срочно сняли экипировку и эвакуировались из отеля, пока «Минай» проводил тренировку.

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драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Роман Бебех Минай российско-украинская война Александр Усик Александр Денисов Winter Cup 2023
Источник Футбол 2.0
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