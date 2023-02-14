Источник: игроки шинника зализывают раны в медпункте и сваливают из отеля
Отличные ребята из «Миная» навели полный порядок на турецком курорте
Футболисты «Миная» наказали игроков ярославского «шинника» в массовой драке во время учебно-тренировочных сборов в Турции.
Инцидент произошел вечером 13 февраля, в результате чего сразу 4 игрока рашистской команды имеют подозрения на переломы.
Когда капацы пришли разбираться к футболистам «Миная», ничего хорошего для оркостанцев это не принесло. Утром в отеле на лице россиян отчетливо были видны следы вчерашней битвы.
«Минай» отправился на тренировку, а администрация решила выселить «Шинник» из этого отеля. Многие представители шинника зализывают раны в медпункте.
По самым свежим данным, игроки «шинника» срочно сняли экипировку и собираются эвакуироваться из отеля, пока «Минай» тренируется, и это не шутка, информирует журналист Роман Бебех.
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