В Турции, где зимний тренировочный сбор проводит команда УПЛ «Минай», произошла массовая драка между футболистами украинского клуба и российского «шинника» из ярославля. По информации источника, инцидент произошел в в отеле Royal Seginus.

Ранее стало известно, что украинцы задали россиянам логический вопрос, почему они не выходят на митинги против действующей власти рф. Однако теперь журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале сообщил новые детали начала инцидента:

«При поселении условие «Миная» перед организаторами было, чтобы в отеле не было ни одной российской команды. После землетрясения возникли проблемы с гостиницами. «шинник» заселили в место, где был «Минай».

Бытовая ситуация привела к конфликту. Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу гостиницы. Русский был выпивший и откровенно хамил. Россиянин не стал извиняться и его просто прибил футболист «Миная».

Затем оркостанец привел одноклубников разбираться к представителем «Миная». И этот разговор опять же привел к драке. Победа «Миная»!

Драка происходила под музыку «Поможет ВСУ!». Утром в отеле на лицах россиян видны следы вчерашнего боя.

«шинник в скором времени выселят из этого отеля! Победа за Украиной! «Минай» в эти минуты поехал на тренировку! Многие представители «шинника» в медпункте».

Журналист добавил, что пока что не будет раскрывать конкретные имена футболистов, которые причастны к конфликту.