Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 10:50 | Обновлено 14 февраля 2023, 11:02
4280
7

Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента

Футболисты украинского клуба задали логичный вопрос россиянам

14 февраля 2023, 10:50 | Обновлено 14 февраля 2023, 11:02
4280
7
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
ФК Минай

В Турции, где зимний тренировочный сбор проводит команда УПЛ «Минай», произошла массовая драка между футболистами украинского клуба и российского «шинника» из ярославля. По информации источника, инцидент произошел в в отеле Royal Seginus.

Несколько Telegram-каналов сообщили, что игроки «Миная» попросили спеть представителей «шинника» гимн Украины, однако теперь стали известны детали.

По информации Telegram-канала Baza украинские футболисты спросили у россиян, почему они не выходят на митинги против действующей власти рф:

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

«По словам российских футболистов, украинцы из команды «Минай» специально провоцировали их на драку в турецком отеле Royal Seginus.

Вечером несколько игроков закарпатского клуба «Минай» подошли к футболистам из ярославского «Шинника», чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства и не выходят на площади. Но диалога не получилось. Через некоторое время одного из российских футболистов избили в лифте – перед этим украинские игроки спросили, разговаривает ли он по-русски. После этого между спортсменами началась массовая драка. Футболисты «Шинника» считают, что украинцы знали о прибытии русской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами.

Чтобы успокоить спортсменов, в отель пришлось вызвать полицейских, однако ни задерживать, ни оформлять каких-либо документов они не стали. Всего по итогам драки пострадали четверо российских футболистов, и теперь неясно, смогут ли они играть в ближайшее время — их должны проверить на возможные переломы.

По словам одного из футболистов «Шинника», уже после драки один из сотрудников штаба украинской команды предупредил их, что россиянам лучше побыстрее выехать из отеля. Потому что украинцы «настроены серьёзно» и конфликт может вспыхнуть с новой силой».

Почему футболисты «Миная» и «шинника» были поселены в один отель в Турции – непонятно. Интересно то, что закарпатский клуб уже жил 3 дня с представителями команды из ярославля. Во время первой части зимних сборов «Минай» находился в одном из отелей Алании, где также были и игроки «шинника». Вскоре клуб из рф уехал с того отеля, а «Минай» поехал в Лару на вторую часть зимних сборов. Вчера вечером, 13 февраля, в отеле в Ларе снова появился «шинник».

По теме:
Источник: игроки шинника зализывают раны в медпункте и сваливают из отеля
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Маркета ДАВИДОВА: «Мы все еще должны больше поддерживать Украину»
драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война
Источник Telegram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Интер не сумел обыграть Сампдорию. Верона взяла три очка
Футбол | 14 февраля 2023, 00:52 0
ВИДЕО. Интер не сумел обыграть Сампдорию. Верона взяла три очка
ВИДЕО. Интер не сумел обыграть Сампдорию. Верона взяла три очка

«Интер» с 44 очками занимает 2-е место, отставая от «Наполи» аж на 15 очков

Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Футбол | 13 февраля 2023, 16:43 31
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки

Врачам чудом удалось спасти Олега Данченко

Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Футбол | 13.02.2023, 14:16
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 13.02.2023, 17:20
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
В Динамо его не будет. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается
Футбол | 14.02.2023, 09:23
В Динамо его не будет. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается
В Динамо его не будет. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
Минай й..баш их б...ть!
Ответить
+6
Злий Глобинець
Молодці, що кацапам накостиляли!
Ответить
+3
Alex906
Спрашивать у русского почему ты не выходишь на митинги против путина это равно спрашивать раба почему ты сидишь в незапертой клетке и не вылазишь а продолжаешь грязные прутья лизать .Русский это ничтожное создание .особь поесмыкаюшаямя перед хозяином .Уверен они даже не поняли о чем их спрашивали 
Ответить
+2
donnerwetter
Очевидно что туркам  НЕ  до того сейчас - кто где поселится.  Такое
масштабное землетрясение займёт надолго их мысли и действия.
Ответить
+1
Alex906
Бить бить подонков .террористов везде где встретишь 
Ответить
+1
Gargantua
украинские игроки спросили игрока "Шинника" разговаривает ли тот по русски?
верю, что так и было ) 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
13.02.2023, 07:35 10
Война
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный завершил 8-м гонку преследования
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный завершил 8-м гонку преследования
12.02.2023, 17:15 8
Биатлон
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
13.02.2023, 17:25 6
Теннис
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
12.02.2023, 23:17 8
Баскетбол
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
12.02.2023, 08:15 19
Футбол
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
12.02.2023, 21:01
Футбол
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
13.02.2023, 16:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности