Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента

В Турции, где зимний тренировочный сбор проводит команда УПЛ «Минай», произошла массовая драка между футболистами украинского клуба и российского «шинника» из ярославля. По информации источника, инцидент произошел в в отеле Royal Seginus.

Несколько Telegram-каналов сообщили, что игроки «Миная» попросили спеть представителей «шинника» гимн Украины, однако теперь стали известны детали.

По информации Telegram-канала Baza украинские футболисты спросили у россиян, почему они не выходят на митинги против действующей власти рф:

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«По словам российских футболистов, украинцы из команды «Минай» специально провоцировали их на драку в турецком отеле Royal Seginus.

Вечером несколько игроков закарпатского клуба «Минай» подошли к футболистам из ярославского «Шинника», чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства и не выходят на площади. Но диалога не получилось. Через некоторое время одного из российских футболистов избили в лифте – перед этим украинские игроки спросили, разговаривает ли он по-русски. После этого между спортсменами началась массовая драка. Футболисты «Шинника» считают, что украинцы знали о прибытии русской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами.

Чтобы успокоить спортсменов, в отель пришлось вызвать полицейских, однако ни задерживать, ни оформлять каких-либо документов они не стали. Всего по итогам драки пострадали четверо российских футболистов, и теперь неясно, смогут ли они играть в ближайшее время — их должны проверить на возможные переломы.

По словам одного из футболистов «Шинника», уже после драки один из сотрудников штаба украинской команды предупредил их, что россиянам лучше побыстрее выехать из отеля. Потому что украинцы «настроены серьёзно» и конфликт может вспыхнуть с новой силой».

Почему футболисты «Миная» и «шинника» были поселены в один отель в Турции – непонятно. Интересно то, что закарпатский клуб уже жил 3 дня с представителями команды из ярославля. Во время первой части зимних сборов «Минай» находился в одном из отелей Алании, где также были и игроки «шинника». Вскоре клуб из рф уехал с того отеля, а «Минай» поехал в Лару на вторую часть зимних сборов. Вчера вечером, 13 февраля, в отеле в Ларе снова появился «шинник».