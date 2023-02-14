Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами

Накануне в Турции, где зимний тренировочный сбор проводит команда украинской Премьер-лиги «Минай», произошла массовая драка между футболистами представителя Закарпатской области и российского «шинника» из ярославля.

Инцидент, как информирует один из телеграм-каналов, произошел в отеле Royal Seginus, где расквартировались обе команды.

Сообщается, что все началось вечером 13 февраля. Несколько представителей «Миная» якобы потребовали от начальника «шинника» спеть украинский гимн. На это россиянин вроде как предложил украинцам «выйти на улицу и разобраться», однако в конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось погасить.

Однако вскоре несколько игроков «Миная» оказались в лифте с игроком «шинника» и якобы избили последнего. Впрочем, когда лифт приехал на этаж, там уже стояла группа кацапов, которые вступили в массовую драку с украинцами.

В итоге пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

На текущий момент, как отмечает источник, «уже все спокойно».

Факт драки подтверждается и другими телеграм-каналами. В частности, один из них сообщил, что сразу несколько футболистов «шинника» получили травмы в результате драки и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что форвард «Шахтера» Даниил Сикан на сборах в Турции побил пьяного россиянина, который пытался оскорбить Украину.