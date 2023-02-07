Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали

Форвард донецкого футбольного клуба «Шахтер» Даниил Сикан на примере показал, что будет с рашистами.

Сейчас «горняки» проводят учебно-тренировочные сборы в Антальи (Турция). Турция славится своими курортами, поэтому неудивительно, что в отель, где расположились игроки украинской команды, заселили россиян, которые приехали отдохнуть.

Если Турция известна своими курортами, то россияне известны не самым высоким IQ. К сожалению, отстранить их от адекватного и культурного мира не всегда получается, и 21-летнему нападающему «Шахтера» Даниилу Сикану пришлось встретиться и показать настоящее место рашистов.

«ВЗБІРНА» сообщает, что Сикан надавал по морде россиянину:

«В отеле Шахтера поселились россияне. Вечером группа из них напилась, попала в коридоре на нашего Даню и, увидев форму украинского «Шахтера», специально спровоцировала пацана пьяными выкриками «Слава россии».

Кульминация случилась мгновенно. Сикан, не думая о последствиях, ударом кулаком в лицо вырубает провокатора одним движением руки. Далее черепно-мозговая травма и травмпункт. Когда тело пришло в себя, то даже не смог узнать своего обидчика.

В истории могут быть неточности, ведь свидетелей не было, но в том, что суть достоверна – не сомневайтесь. Ситуацию быстро замяли, потому что «Шахтер» – клуб, который заботится о своей безупречной репутации».

Источник добавляет, что свидетелей ситуации не было, однако информация является достоверной. Интересен тот факт, что сам Сикан уже лайкнул соответствующий пост в Instagram-аккаунте источника.