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  4. Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 07 февраля 2023, 20:30
4721
6

Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали

Сикан сделал то, что должен был

07 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 07 февраля 2023, 20:30
4721
6
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Instagram. Даниил Сикан

Форвард донецкого футбольного клуба «Шахтер» Даниил Сикан на примере показал, что будет с рашистами.

Сейчас «горняки» проводят учебно-тренировочные сборы в Антальи (Турция). Турция славится своими курортами, поэтому неудивительно, что в отель, где расположились игроки украинской команды, заселили россиян, которые приехали отдохнуть.

Если Турция известна своими курортами, то россияне известны не самым высоким IQ. К сожалению, отстранить их от адекватного и культурного мира не всегда получается, и 21-летнему нападающему «Шахтера» Даниилу Сикану пришлось встретиться и показать настоящее место рашистов.

«ВЗБІРНА» сообщает, что Сикан надавал по морде россиянину:

«В отеле Шахтера поселились россияне. Вечером группа из них напилась, попала в коридоре на нашего Даню и, увидев форму украинского «Шахтера», специально спровоцировала пацана пьяными выкриками «Слава россии».

Кульминация случилась мгновенно. Сикан, не думая о последствиях, ударом кулаком в лицо вырубает провокатора одним движением руки. Далее черепно-мозговая травма и травмпункт. Когда тело пришло в себя, то даже не смог узнать своего обидчика.

В истории могут быть неточности, ведь свидетелей не было, но в том, что суть достоверна – не сомневайтесь. Ситуацию быстро замяли, потому что «Шахтер» – клуб, который заботится о своей безупречной репутации».

Источник добавляет, что свидетелей ситуации не было, однако информация является достоверной. Интересен тот факт, что сам Сикан уже лайкнул соответствующий пост в Instagram-аккаунте источника.

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Источник vZbirna
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Петя Рудик
Якщо правда, то молоток!
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+12
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jugulator
Ай маладець!
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+6
Voxa Hvedyk

Правильно зробив...
Побачив Москаля у@би по рожі...
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+3
Taste The World
А може ще ракицькому ввалити?
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-4
Zanregent
Придурок... У Ахметова бизнес в России. Дальше интересно будет)
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-5
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