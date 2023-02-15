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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 02:23 | Обновлено 15 февраля 2023, 02:46
131
0

ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника

Драка происходила в коридоре турецкого отеля на сборах в Турции

15 февраля 2023, 02:23 | Обновлено 15 февраля 2023, 02:46
131
0
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
Бомбардир

​Футболисты «Миная» наказали игроков ярославского «шинника» в массовой драке во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Инцидент произошел вечером 13 февраля, в результате чего несколько игроков рашистской команды испытывают проблемы. У нападающего команды Ильи Грузнова подозрение на перелом ребер. Кроме того, у полузащитника Дмитрия Самойлова подозрение на перелом пальца. Утром в отеле на лице россиян отчетливо были видны следы вчерашней битвы.

Драка происходила в коридоре турецкого отеля на сборах в Турции. Видео опубликовано в телеграм-канале Бомбардир журналиста Романа Бебеха.

На видео видно, как подбитый игрок шинника на дальнем плане лежит на земле, с трудом пытаясь встать.

ВИДЕО. В соцсетях опубликовано короткий видеофрагмент драки Миная и шинника

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видео драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война Роман Бебех
Источник Бомбардир
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