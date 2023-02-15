ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника

​Футболисты «Миная» наказали игроков ярославского «шинника» в массовой драке во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Инцидент произошел вечером 13 февраля, в результате чего несколько игроков рашистской команды испытывают проблемы. У нападающего команды Ильи Грузнова подозрение на перелом ребер. Кроме того, у полузащитника Дмитрия Самойлова подозрение на перелом пальца. Утром в отеле на лице россиян отчетливо были видны следы вчерашней битвы.

Драка происходила в коридоре турецкого отеля на сборах в Турции. Видео опубликовано в телеграм-канале Бомбардир журналиста Романа Бебеха.

На видео видно, как подбитый игрок шинника на дальнем плане лежит на земле, с трудом пытаясь встать.

ВИДЕО. В соцсетях опубликовано короткий видеофрагмент драки Миная и шинника