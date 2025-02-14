Спасительный пенальти. Твенте вырвал победу в матче с Буде-Глимтом
Судьбу матчу решил гол, забитый на последних минутах
В четверг, 13 февраля, проходил первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Твенте» и «Буде-Глимтом».
Встречу принимал Гролс Весте в Твенте.
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Хозяева поля практически весь матч вели в счете благодаря голу, забитому на 5-й минуте. Пропустив на 85- минуте встречи «Твенте» не сдался и вырвал желанную победу. Помог в этом реализованный в компенсированное время ван Вольфсвинкелем пенальти.
Ответный матч пройдет 20 февраля в 19:45 по киевскому времени.
Лига Европы. 1/16 финала
Твенте – Буде-Глимт – 2:1
Голы: Лтаиф, 5, ван Вольфсвинкель, 90+5 (пенальти) – Берг, 85
Фото матча:
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