Спасительный пенальти. Твенте вырвал победу в матче с Буде-Глимтом

В четверг, 13 февраля, проходил первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Твенте» и «Буде-Глимтом».

Встречу принимал Гролс Весте в Твенте.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля практически весь матч вели в счете благодаря голу, забитому на 5-й минуте. Пропустив на 85- минуте встречи «Твенте» не сдался и вырвал желанную победу. Помог в этом реализованный в компенсированное время ван Вольфсвинкелем пенальти.

Ответный матч пройдет 20 февраля в 19:45 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала

Твенте – Буде-Глимт – 2:1

Голы: Лтаиф, 5, ван Вольфсвинкель, 90+5 (пенальти) – Берг, 85

Фото матча: