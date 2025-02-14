Твенте – Буде-Глимт – 2:1. Концовка с огнем. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы
13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретились нидерландский «Твенте» и норвежский «Буде-Глимт». Хозяева победили соперника со счетом 2:1.
Хозяева поля практически весь матч вели в счете благодаря голу, забитому на 5-й минуте. Пропустив на 85-й минуте встречи «Твенте» не сдался и вырвал желанную победу. Помог в этом реализованный в компенсированное время ван Вольфсвинкелем пенальти.
Лига Европы. 1/16 финала
Твенте – Буде-Глимт – 2:1
Голы: Лтаиф, 5, ван Вольфсвинкель, 90+5 (пенальти) – Берг, 85
Видеообзор матча:
События матча
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