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Лига Европы
Твенте
13.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Будё-Глимт
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Лига Европы
14 февраля 2025, 12:12 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:13
53
0

Твенте – Буде-Глимт – 2:1. Концовка с огнем. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы

14 февраля 2025, 12:12 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:13
53
0
Твенте – Буде-Глимт – 2:1. Концовка с огнем. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретились нидерландский «Твенте» и норвежский «Буде-Глимт». Хозяева победили соперника со счетом 2:1.

Хозяева поля практически весь матч вели в счете благодаря голу, забитому на 5-й минуте. Пропустив на 85-й минуте встречи «Твенте» не сдался и вырвал желанную победу. Помог в этом реализованный в компенсированное время ван Вольфсвинкелем пенальти.

Лига Европы. 1/16 финала

Твенте – Буде-Глимт – 2:1

Голы: Лтаиф, 5, ван Вольфсвинкель, 90+5 (пенальти) – Берг, 85

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рики ван Вольфсвинкель (Твенте).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Берг (Будё-Глимт).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Сайфалла Лтайеф (Твенте).
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Твенте Буде-Глимт Лига Европы Рикки ван Вольфсвинкел видео голов и обзор пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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