Украинец с командой 3-го дивизиона пробился в полуфинал Кубка Шотландии

С 10 по 13 марта состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Шотландии.

Два шотландских гранда, «Рейнджерс» и «Селтик», легко преодолели эту стадию и сыграют между собой в полуфинале.

Сенсацию сотворил клуб 3-го дивизиона «Фалкирк», который прошел «Айр Юнайтед» [D2].

За победителей 82 минуты сыграл украинец Максим Кучерявый. Он играет за «Фалкирк» на правах аренды из «Сент-Джонстона».

В полуфинале «Фалкирк» сыграет против команды «Инвернесс» [D2], которая победила «Килмарнок» (2:1)

Кубок Шотландии. 1/4 финала

Пары 1/2 финала, 29 или 30 апреля

FULL TIME: Falkirk 2-1 Ayr United



THE BAIRNS ARE BELIEVING!



THE BAIRNS ARE GOING TO HAMPDEN!#COYB pic.twitter.com/I0uMlE2lrl