Украинец с командой 3-го дивизиона пробился в полуфинал Кубка Шотландии
Два гранда, «Рейнджерс» и «Селтик», сыграют между собой в полуфинале
С 10 по 13 марта состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Шотландии.
Два шотландских гранда, «Рейнджерс» и «Селтик», легко преодолели эту стадию и сыграют между собой в полуфинале.
Сенсацию сотворил клуб 3-го дивизиона «Фалкирк», который прошел «Айр Юнайтед» [D2].
За победителей 82 минуты сыграл украинец Максим Кучерявый. Он играет за «Фалкирк» на правах аренды из «Сент-Джонстона».
В полуфинале «Фалкирк» сыграет против команды «Инвернесс» [D2], которая победила «Килмарнок» (2:1)
Кубок Шотландии. 1/4 финала
- 10 марта. Инвернесс [D2] – Килмарнок – 2:1
- 11 марта. Хартс – Селтик – 0:3
- 12 марта. Рейнджерс – Райт Роверс [D2] – 3:0
- 13 марта. Фалкирк [D3] – Эйр Юнайтед [D2] – 2:1
Пары 1/2 финала, 29 или 30 апреля
- Рейнджерс – Селтик
- Фалкирк [D3] – Инвернесс [D2]
FULL TIME: Falkirk 2-1 Ayr United— Falkirk FC (@FalkirkFC) March 13, 2023
THE BAIRNS ARE BELIEVING!
THE BAIRNS ARE GOING TO HAMPDEN!#COYB pic.twitter.com/I0uMlE2lrl
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