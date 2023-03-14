Украинец с командой 3-го дивизиона пробился в полуфинал Кубка Шотландии

С 10 по 13 марта состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Шотландии.

Два шотландских гранда, «Рейнджерс» и «Селтик», легко преодолели эту стадию и сыграют между собой в полуфинале.

Сенсацию сотворил клуб 3-го дивизиона «Фалкирк», который прошел «Айр Юнайтед» [D2].

За победителей 82 минуты сыграл украинец Максим Кучерявый. Он играет за «Фалкирк» на правах аренды из «Сент-Джонстона».

В полуфинале «Фалкирк» сыграет против команды «Инвернесс» [D2], которая победила «Килмарнок» (2:1)

Кубок Шотландии. 1/4 финала

10 марта. Инвернесс [D2] – Килмарнок – 2:1

[D2] – Килмарнок – 2:1 11 марта. Хартс – Селтик – 0:3

– 0:3 12 марта. Рейнджерс – Райт Роверс [D2] – 3:0

– Райт Роверс [D2] – 3:0 13 марта. Фалкирк [D3] – Эйр Юнайтед [D2] – 2:1

Пары 1/2 финала, 29 или 30 апреля

Рейнджерс – Селтик

Фалкирк [D3] – Инвернесс [D2]