Шокирующий грек. Циципас сенсационно проиграл в Индиан-Уэллсе

Стефанос Циципас из Греции, который занимает 3-е место в мировом рейтинге, проиграл во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе австралийцу Джордану Томпсону, занимающему 87-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Соперник провели на корте 2 часа 37 минут и сыграли три сета, судьба двух из которых решилась на тай-брейке – и оба раза в пользу Томпсона.

В третьем круге – 1/16 финала – Томпсон выяснит отношения с Алехандро Табило из Чили, который во втором круге выбил из турнира американца Максима Кресси – 7:6 (7:3), 7:6 (15:13).

Индиан-Уэллс (США). Второй круг. Мужчины

Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 2) – 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5)

✌️ HIS SECOND TOP 10 WIN.



Look at what it means to @jordanthommmo2 🌟@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/GQp2kU6pCf