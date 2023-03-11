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ATP
11 марта 2023, 05:03 | Обновлено 11 марта 2023, 05:14
113
0

Шокирующий грек. Циципас сенсационно проиграл в Индиан-Уэллсе

Греческий теннисист завершил борьбу во втором круге

11 марта 2023, 05:03 | Обновлено 11 марта 2023, 05:14
113
0
Шокирующий грек. Циципас сенсационно проиграл в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Стефанос Циципас из Греции, который занимает 3-е место в мировом рейтинге, проиграл во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе австралийцу Джордану Томпсону, занимающему 87-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Соперник провели на корте 2 часа 37 минут и сыграли три сета, судьба двух из которых решилась на тай-брейке – и оба раза в пользу Томпсона.

В третьем круге – 1/16 финала – Томпсон выяснит отношения с Алехандро Табило из Чили, который во втором круге выбил из турнира американца Максима Кресси – 7:6 (7:3), 7:6 (15:13).

Индиан-Уэллс (США). Второй круг. Мужчины

Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 2) – 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5)

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ATP Индиан-Уэллс Стефанос Циципас Джордан Томпсон (теннисист)
Источник Sport.ua
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