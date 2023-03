Сэр Энди выиграл 7 решающих сетов в сезоне. Маррей стартовал в Индиан-Уэллс

Легендарный британский теннисист Энди Маррей (АТР 55) успешно стартовал на хардовом турнире серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/64 финала соревнований Сэр Энди в трех партиях обыграл Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина, ATP 61) за 3 часа и 14 минут.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Энди Маррей (Великобритания) – 7:6 (7:5), 1:6, 4:6

В 2023 году Маррей выиграл все 7 решающих сетов. Ранее Энди дошел до финала турнира в Дохе.

В следующем раунде соревнований в Индиан-Уэллс Маррей сыграет с Пабло Карреньо-Бустой.

Marathon man ➡️ Comeback king 👑@andy_murray rallies from a set down to defeat Etcheverry 6-7(5), 6-1, 6-4 and reach the second round in Indian Wells!@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/jHFQbvMaXr