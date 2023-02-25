Сэр Энди с железным суставом уступил россиянину в финале турнира в Дохе
Легендарный Маррей не смог завоевать трофей в Катаре, уступив Даниилу Медведеву
Легендарный теннисист Энди Маррей (Великобритания, ATP 70) не смог выиграть хардовый турнир серии АТР 250 в Дохе (Катар).
В финале соревнований он уступил россиянину Даниилу Медведеву (АТР 8) в двух сетах за 1 час и 47 минут.
ATP 250 Доха. Хард. Финал
Энди Маррей (Великобритания) – Даниил Медведев – 4:6, 4:6
Сэр Энди играет с железным суставом, который ему вставили после операции в 2018 году.
На этом турнире Маррей обыграл Лоренцо Сонего, Александра Зверева, Александра Мюллера и Иржи Лехечку. Для Энди это был первый финал в 2023 году. На его счету 46 титулов.
Медведев выиграл 2 турнира подряд. Неделей ранее он взял титул в Роттердаме.
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