Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сэр Энди с железным суставом уступил россиянину в финале турнира в Дохе
ATP
25 февраля 2023, 19:25 |
665
0

Сэр Энди с железным суставом уступил россиянину в финале турнира в Дохе

Легендарный Маррей не смог завоевать трофей в Катаре, уступив Даниилу Медведеву

25 февраля 2023, 19:25 |
665
0
Сэр Энди с железным суставом уступил россиянину в финале турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Легендарный теннисист Энди Маррей (Великобритания, ATP 70) не смог выиграть хардовый турнир серии АТР 250 в Дохе (Катар).

В финале соревнований он уступил россиянину Даниилу Медведеву (АТР 8) в двух сетах за 1 час и 47 минут.

ATP 250 Доха. Хард. Финал

Энди Маррей (Великобритания) – Даниил Медведев – 4:6, 4:6

Сэр Энди играет с железным суставом, который ему вставили после операции в 2018 году.

На этом турнире Маррей обыграл Лоренцо Сонего, Александра Зверева, Александра Мюллера и Иржи Лехечку. Для Энди это был первый финал в 2023 году. На его счету 46 титулов.

Медведев выиграл 2 турнира подряд. Неделей ранее он взял титул в Роттердаме.

По теме:
Энди Маррей – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Маррей отыграл пять матчболов и вышел в финал турнира в Катаре
Маррей в трехчасовом сражении обыграл Зверева в Катаре
Даниил Медведев Энди Маррей ATP Доха
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
Футбол | 25 февраля 2023, 05:16 13
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси

Украинец показывает отличную технику

Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Футбол | 24 февраля 2023, 20:35 13
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт

Ожидается, что украинский коуч возглавит сборную Украины по схеме 1,5+2

Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Футбол | 25.02.2023, 16:42
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Футбол | 25.02.2023, 11:16
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Теннис | 25.02.2023, 18:58
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
23.02.2023, 19:40 2
Теннис
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 01:45 18
Футбол
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 1
Война
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53
Бокс
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 24
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности