Сэр Энди с железным суставом уступил россиянину в финале турнира в Дохе

Легендарный теннисист Энди Маррей (Великобритания, ATP 70) не смог выиграть хардовый турнир серии АТР 250 в Дохе (Катар).

В финале соревнований он уступил россиянину Даниилу Медведеву (АТР 8) в двух сетах за 1 час и 47 минут.

ATP 250 Доха. Хард. Финал

Энди Маррей (Великобритания) – Даниил Медведев – 4:6, 4:6

Сэр Энди играет с железным суставом, который ему вставили после операции в 2018 году.

На этом турнире Маррей обыграл Лоренцо Сонего, Александра Зверева, Александра Мюллера и Иржи Лехечку. Для Энди это был первый финал в 2023 году. На его счету 46 титулов.

Медведев выиграл 2 турнира подряд. Неделей ранее он взял титул в Роттердаме.