В воскресенье, 19 февраля, состоялся финальный матч престижного турнира серии АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) между Янником Синнером (Италия, ATP 14) и Даниилом Медведевым (АТР 11) из россии.

Победу в трех сетах одержал представитель страны-террориста за 2 часа и 30 минут.

АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. Финал

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 7:5, 2:6, 2:6

Не смотря на то, что прошло уже 12 месяцев после начала полномасштабного вторжения рф в Украины, теннисные ассоциации ATP, WTA и ITF продолжают допускать россиян на турниры и позволяют им выигрывать соревнования. Аргументация «проста» – россияне выступают под нейтральным флагом.

Интересно, что для Синнера это был второй финал подряд. Ранее он выиграл трофей в Монпелье.