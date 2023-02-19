Позор АТР. Теннисист из рф выиграл престижный турнир в Роттердаме
Пока весь мир борется против рашистов, в теннисе спокойно играют представители страны-террориста
В воскресенье, 19 февраля, состоялся финальный матч престижного турнира серии АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) между Янником Синнером (Италия, ATP 14) и Даниилом Медведевым (АТР 11) из россии.
Победу в трех сетах одержал представитель страны-террориста за 2 часа и 30 минут.
АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. Финал
Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 7:5, 2:6, 2:6
Не смотря на то, что прошло уже 12 месяцев после начала полномасштабного вторжения рф в Украины, теннисные ассоциации ATP, WTA и ITF продолжают допускать россиян на турниры и позволяют им выигрывать соревнования. Аргументация «проста» – россияне выступают под нейтральным флагом.
Интересно, что для Синнера это был второй финал подряд. Ранее он выиграл трофей в Монпелье.
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