Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Позор АТР. Теннисист из рф выиграл престижный турнир в Роттердаме
ATP
19 февраля 2023, 19:21 | Обновлено 19 февраля 2023, 19:22
1463
0

Позор АТР. Теннисист из рф выиграл престижный турнир в Роттердаме

Пока весь мир борется против рашистов, в теннисе спокойно играют представители страны-террориста

19 февраля 2023, 19:21 | Обновлено 19 февраля 2023, 19:22
1463
0
Позор АТР. Теннисист из рф выиграл престижный турнир в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В воскресенье, 19 февраля, состоялся финальный матч престижного турнира серии АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) между Янником Синнером (Италия, ATP 14) и Даниилом Медведевым (АТР 11) из россии.

Победу в трех сетах одержал представитель страны-террориста за 2 часа и 30 минут.

АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. Финал

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 7:5, 2:6, 2:6

Не смотря на то, что прошло уже 12 месяцев после начала полномасштабного вторжения рф в Украины, теннисные ассоциации ATP, WTA и ITF продолжают допускать россиян на турниры и позволяют им выигрывать соревнования. Аргументация «проста» – россияне выступают под нейтральным флагом.

Интересно, что для Синнера это был второй финал подряд. Ранее он выиграл трофей в Монпелье.

По теме:
Стали известны финалисты на турнирах в Делрей-Бич и Роттердаме
Рейтинг ATP. Крутых немного обновил личный рекорд, прорыв У Ибина
Финал Киченок, трофей Манафова, история для Китая и сексуальная Костюк
Янник Синнер Даниил Медведев ATP Роттердам
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР
Теннис | 19 февраля 2023, 16:33 5
Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР
Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР

Украинец в трех сетах выиграл у Павла Котова

Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Футбол | 18 февраля 2023, 21:05 1
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»

Главный тренер казахстанского «Аксу» рассказал о нашивке на грудях

Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Футбол | 19.02.2023, 04:05
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре
Теннис | 18.02.2023, 18:25
Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре
Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
Теннис | 19.02.2023, 17:03
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известен состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ-2023
Известен состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ-2023
17.02.2023, 16:47 11
Биатлон
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
17.02.2023, 17:36 3
Футбол
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
19.02.2023, 09:53 3
Биатлон
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
18.02.2023, 09:20 49
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Эстафеты состоятся в запланированном графике
ЧМ-2023 по биатлону. Эстафеты состоятся в запланированном графике
18.02.2023, 09:37
Биатлон
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
18.02.2023, 16:31 26
Футбол
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 8
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности