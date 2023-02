Не отдал ни одного сета. 21-летний итальянец выиграл 7-й трофей в карьере

21-летний итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 17) в финале турнира серии АТР 250 в Монпелье (Франция) обыграл Максима Кресси (США, ATP 51) в двух сетах за 1 час и 36 минут.

ATP 250 Монпелье. Хард в помещении. Финал

Максим Кресси (США) – Янник Синнер (Италия) [2] – 6:7 (3:7), 3:6

Янник начал свой путь к трофею со стадии 1/4 финала, так как Мартин Фучович снялся с турнира. В четвертьфинале Янник в двух сетах обыграл Лоренцо Сонего, а в полуфинале разобрался с Артуром Филсом.

Для Синнера это 7-й трофей в картере и 4-й на крытых кортах.

