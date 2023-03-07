ВИДЕО. Со 2-й попытки. Хаверц забил с пенальти и удвоил преимущество Челси
Немец забил в ворота «Боруссии Д» на 53-й минуте
Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимает «Боруссию» Дортмунд.
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Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.
На 50-й минуте был назначен пенальти в ворота «Боруссии Д». К мячу подошел Кай Хаверц, но не смог реализовать 11-метровый. Однако рефери дал лондонцам перебить пенальти, и со второй попытки Хаверц все-таки смог поразить ворота немецкой команды.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
Kai's penalty comes back off the post. 😮— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 7, 2023
🔵 1-0 🟡 [50] #UCL
NO MISTAKE THIS TIME! 😍— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 7, 2023
🔵 2-0 🟡 [53] #UCL pic.twitter.com/chz7xk1Rgn
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Шансы клуба на попадание в Лигу чемпионов довольно низкие