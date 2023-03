ВИДЕО. Со 2-й попытки. Хаверц забил с пенальти и удвоил преимущество Челси

Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимает «Боруссию» Дортмунд.

Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

На 50-й минуте был назначен пенальти в ворота «Боруссии Д». К мячу подошел Кай Хаверц, но не смог реализовать 11-метровый. Однако рефери дал лондонцам перебить пенальти, и со второй попытки Хаверц все-таки смог поразить ворота немецкой команды.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

Kai's penalty comes back off the post. 😮



🔵 1-0 🟡 [50] #UCL