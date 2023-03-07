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Лига чемпионов
07 марта 2023, 23:27 | Обновлено 08 марта 2023, 00:41
1479
0

ВИДЕО. Со 2-й попытки. Хаверц забил с пенальти и удвоил преимущество Челси

Немец забил в ворота «Боруссии Д» на 53-й минуте

07 марта 2023, 23:27 | Обновлено 08 марта 2023, 00:41
1479
0
ВИДЕО. Со 2-й попытки. Хаверц забил с пенальти и удвоил преимущество Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимает «Боруссию» Дортмунд.

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Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

На 50-й минуте был назначен пенальти в ворота «Боруссии Д». К мячу подошел Кай Хаверц, но не смог реализовать 11-метровый. Однако рефери дал лондонцам перебить пенальти, и со второй попытки Хаверц все-таки смог поразить ворота немецкой команды.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Боруссия Дортмунд Челси видео голов и обзор Лига чемпионов Челси - Боруссия Д Кай Хаверц
Источник Sport.ua
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