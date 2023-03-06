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Лига чемпионов
06 марта 2023, 18:30 | Обновлено 06 марта 2023, 19:15
239
1

Челси – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2023, 18:30 | Обновлено 06 марта 2023, 19:15
239
1
Челси – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд. Начало матча – в 22:00 по Киеву. Первый матч немецкая команда выиграла 1:0.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч в Дортмунде «Челси» проиграл со счетом 0:1. Отыграть такое отставание – задача далеко не самая сложная, особенно теперь, когда правило выездного гола в еврокубках отменили. Но лишь в теории. В последние месяцы лишь ленивый не говорит о глубоком игровом кризисе «Челси» в нынешнем сезоне. И поверить в то, что команда, которая находится в таком разобранном состоянии, может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, довольно сложно.

У «Боруссии» ситуация полностью противоположная. После паузы на чемпионат мира подопечные Эдина Терзича выиграли все 10 своих матчей во всех турнирах, и сейчас делят первую строчку в турнирной таблице Бундеслиге с грозной «Баварией» - у команд по 49 очков и 5 баллов отрыва от третьего места.

Челси – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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