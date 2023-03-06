Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд. Начало матча – в 22:00 по Киеву. Первый матч немецкая команда выиграла 1:0.

Первый матч в Дортмунде «Челси» проиграл со счетом 0:1. Отыграть такое отставание – задача далеко не самая сложная, особенно теперь, когда правило выездного гола в еврокубках отменили. Но лишь в теории. В последние месяцы лишь ленивый не говорит о глубоком игровом кризисе «Челси» в нынешнем сезоне. И поверить в то, что команда, которая находится в таком разобранном состоянии, может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, довольно сложно.

У «Боруссии» ситуация полностью противоположная. После паузы на чемпионат мира подопечные Эдина Терзича выиграли все 10 своих матчей во всех турнирах, и сейчас делят первую строчку в турнирной таблице Бундеслиге с грозной «Баварией» - у команд по 49 очков и 5 баллов отрыва от третьего места.