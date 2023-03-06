Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Челси
07.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 марта 2023, 20:21 |
182
0

Челси – Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2023, 20:21 |
182
0
Челси – Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
06 марта в 20:13 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Во вторник, 7 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало – в 22:00.

В первой игре немецкая команда выиграла со счетом 1:0, гол забил Адейеми. Та игра логически вписалась в безвыигрышную серию лондонского клуба, за которую и тренер, и игроки, и персонально наш Михаил Мудрик получили огромную порцию критики. Недавно серия была прервана победой над «Лидсом», Мудрик не выходил на поле, поэтому логично, что Грэм Поттер не будет менять состав и мы вряд ли увидим нашего земляка в основе. Однако счет 1:0 не является не отыгрываемым, поэтому нет сомнений, что «аристократы» сделают все от них возможное для прохода в четвертьфинал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Боруссия» Д в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лионель МЕССИ: «Бавария? Мы можем изменить ситуацию»
Милан внес изменение в заявку на Лигу чемпионов
ФОТО. Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов Челси - Боруссия Д текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение Динамо, разгром от Шахтера, черная полоса Днепра-1
Футбол | 06 марта 2023, 17:25 47
Поражение Динамо, разгром от Шахтера, черная полоса Днепра-1
Поражение Динамо, разгром от Шахтера, черная полоса Днепра-1

Самые интересные события 16-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Футбол | 05 марта 2023, 23:45 0
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн

Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац

Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Теннис | 05.03.2023, 23:38
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти
Футбол | 06.03.2023, 21:00
Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти
Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Футбол | 06.03.2023, 14:13
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
04.03.2023, 20:50
Футбол
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
05.03.2023, 15:51 73
Футбол
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
06.03.2023, 08:30 4
Теннис
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
04.03.2023, 20:26
Теннис
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 32
Бокс
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
05.03.2023, 00:06 24
Теннис
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
05.03.2023, 20:27 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности