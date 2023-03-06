Во вторник, 7 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало – в 22:00.

В первой игре немецкая команда выиграла со счетом 1:0, гол забил Адейеми. Та игра логически вписалась в безвыигрышную серию лондонского клуба, за которую и тренер, и игроки, и персонально наш Михаил Мудрик получили огромную порцию критики. Недавно серия была прервана победой над «Лидсом», Мудрик не выходил на поле, поэтому логично, что Грэм Поттер не будет менять состав и мы вряд ли увидим нашего земляка в основе. Однако счет 1:0 не является не отыгрываемым, поэтому нет сомнений, что «аристократы» сделают все от них возможное для прохода в четвертьфинал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Боруссия» Д в украинской версии сайта.