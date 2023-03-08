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Лига Чемпионов
Проходит дальше Челси
07.03.2023 22:10 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 0
Боруссия Д
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Лига чемпионов
08 марта 2023, 00:15 | Обновлено 08 марта 2023, 02:09
2334
0

Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

08 марта 2023, 00:15 | Обновлено 08 марта 2023, 02:09
2334
0
Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» сыграл с «Боруссией» Дортмунд.

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Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Челси – Боруссия Д – 2:0 [первый матч 0:1]

Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Стерлинг, 43 мин.

ГОЛ! 2:0 Хаверц, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Челси).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
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Источник Sport.ua
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