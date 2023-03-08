Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» сыграл с «Боруссией» Дортмунд.

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Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Челси – Боруссия Д – 2:0 [первый матч 0:1]

Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Стерлинг, 43 мин.

ГОЛ! 2:0 Хаверц, 53 мин.