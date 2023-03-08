Проходит дальше Челси
07.03.2023 22:10 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 0
Лига чемпионов08 марта 2023, 00:15 | Обновлено 08 марта 2023, 02:09
2334
0
Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08 марта 2023, 00:15 | Обновлено 08 марта 2023, 02:09
2334
0
Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» сыграл с «Боруссией» Дортмунд.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Челси – Боруссия Д – 2:0 [первый матч 0:1]
Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Стерлинг, 43 мин.
ГОЛ! 2:0 Хаверц, 53 мин.
События матча
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Челси).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2023, 11:20 24
Экс-хавбек в очередной раз вступил в брак
Футбол | 07 марта 2023, 23:43 0
5 мячей побывало в воротах «Брюгге» в матче 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 07.03.2023, 17:59
Футбол | 07.03.2023, 19:49
Война | 07.03.2023, 18:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.03.2023, 20:40 14
07.03.2023, 13:43
06.03.2023, 19:20 7
06.03.2023, 14:13 76
07.03.2023, 09:00
07.03.2023, 02:57 3
06.03.2023, 11:35 3
07.03.2023, 06:45 21