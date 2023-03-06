Во вторник, 7 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд. Стартовый свисток нидерландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Челси»

Первый матч в Дортмунде «Челси» проиграл со счетом 0:1. Отыграть такое отставание – задача далеко не самая сложная, особенно теперь, когда правила выездного гола в еврокубках отменили. Но лишь в теории. В последние месяцы лишь ленивый не говорит о глубоком игровом кризисе «Челси» в нынешнем сезоне. И поверить в то, что команда, которая находится в таком разобранном состоянии, может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, довольно сложно.

Но к ответному матчу с «Боруссией» подопечные Грэма Поттера подходят в неплохом настроении, в субботу с минимальным счетом 1:0 обыграв «Лидс». Эта победа стала для «Челси» первой во всех турнирах за почти два месяца – с 15 января. После этого были три ничьи и три поражения.

Лазарет «Челси» накануне ответного матча с «Боруссией» далеко не пуст, однако при таком подборе исполнителей жаловаться на кадровый голод Грэм Поттер права не имеет. Михаил Мудрик после неудачного стартового отрезка в «Челси» в матче с «Лидсом» остался в запасе и даже не вышел на замену. Победный состав менять не принято, поэтому украинские фанаты футбола должны быть готовы к тому, что во вторник Михаила они на поле не увидят. По крайней мере, с первых минут.

«Боруссия» Дортмунд

У «Боруссии» ситуация полностью противоположная. После паузы на чемпионат мира подопечные Эдина Терзича выиграли все 10 своих матчей во всех турнирах, и сейчас делят первую строчку в турнирной таблице Бундеслиге с грозной «Баварией» - у команд по 49 очков и 5 баллов отрыва от третьего места. Игра «Боруссии» не поражает воображение, но раз за разом команде из Дортмунда удается выжать максимальный результат. Так было и в пятницу, 3 марта в домашнем матче против «РБ Лейпциг» - победа 2:1.

У «Боруссии» кадровая ситуация перед ответным матчем с «Челси» также далека от оптимальной, но Эдин Терзич как-то справляется, даже не имея под рукой такого подбора игроков, как у его визави. Главная потеря – отсутствие героя первого матча в Дортмунде Юссуфа Мукоко, который и забил единственный гол в том поединке. Также большой проблемой станет травма основного голкипера Грегора Кобеля.

Прогноз на противостояние

Несмотря на прекрасную текущую форму, легко «Боруссии» не будет. В этом противостоянии высока вероятность овертайма. А что касается основных 90 минут ответного матча – то тут поставим на то, что «Челси» не проиграет: 1Х, коэффициент 1,25.

7 марта, вторник