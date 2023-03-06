Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Челси
07.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 марта 2023, 18:17 | Обновлено 06 марта 2023, 18:23
78
1

Челси – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Один из последних шансов «Челси» спасти сезон

06 марта 2023, 18:17 | Обновлено 06 марта 2023, 18:23
78
1
Челси – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Челси

Во вторник, 7 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд. Стартовый свисток нидерландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Челси»

Первый матч в Дортмунде «Челси» проиграл со счетом 0:1. Отыграть такое отставание – задача далеко не самая сложная, особенно теперь, когда правила выездного гола в еврокубках отменили. Но лишь в теории. В последние месяцы лишь ленивый не говорит о глубоком игровом кризисе «Челси» в нынешнем сезоне. И поверить в то, что команда, которая находится в таком разобранном состоянии, может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, довольно сложно.

Но к ответному матчу с «Боруссией» подопечные Грэма Поттера подходят в неплохом настроении, в субботу с минимальным счетом 1:0 обыграв «Лидс». Эта победа стала для «Челси» первой во всех турнирах за почти два месяца – с 15 января. После этого были три ничьи и три поражения.

Лазарет «Челси» накануне ответного матча с «Боруссией» далеко не пуст, однако при таком подборе исполнителей жаловаться на кадровый голод Грэм Поттер права не имеет. Михаил Мудрик после неудачного стартового отрезка в «Челси» в матче с «Лидсом» остался в запасе и даже не вышел на замену. Победный состав менять не принято, поэтому украинские фанаты футбола должны быть готовы к тому, что во вторник Михаила они на поле не увидят. По крайней мере, с первых минут.

«Боруссия» Дортмунд

У «Боруссии» ситуация полностью противоположная. После паузы на чемпионат мира подопечные Эдина Терзича выиграли все 10 своих матчей во всех турнирах, и сейчас делят первую строчку в турнирной таблице Бундеслиге с грозной «Баварией» - у команд по 49 очков и 5 баллов отрыва от третьего места. Игра «Боруссии» не поражает воображение, но раз за разом команде из Дортмунда удается выжать максимальный результат. Так было и в пятницу, 3 марта в домашнем матче против «РБ Лейпциг» - победа 2:1.

У «Боруссии» кадровая ситуация перед ответным матчем с «Челси» также далека от оптимальной, но Эдин Терзич как-то справляется, даже не имея под рукой такого подбора игроков, как у его визави. Главная потеря – отсутствие героя первого матча в Дортмунде Юссуфа Мукоко, который и забил единственный гол в том поединке. Также большой проблемой станет травма основного голкипера Грегора Кобеля.

Прогноз на противостояние

Несмотря на прекрасную текущую форму, легко «Боруссии» не будет. В этом противостоянии высока вероятность овертайма. А что касается основных 90 минут ответного матча – то тут поставим на то, что «Челси» не проиграет: 1Х, коэффициент 1,25.

7 марта, вторник

«Челси» – «Боруссия» Дортмунд
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Судья: Данни Маккели (Нидерланды)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Грэм ПОТТЕР: «Челси ждет большой матч в ЛЧ. У Боруссии Д 10 подряд побед»
Тоттенхэм – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Челси Боруссия Дортмунд Челси - Боруссия Д Лига чемпионов прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 06 марта 2023, 04:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
Теннис | 06 марта 2023, 12:55 6
Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова
Чей воин? Долгополов наехал на Ломаченко за фото с другом кадырова

Бывший украинский теннисист – о странном поступке боксера

Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Футбол | 05.03.2023, 20:27
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Друг Украины из Брайтона: история, которая берет начало с Евро-2012
Футбол | 06.03.2023, 15:29
Друг Украины из Брайтона: история, которая берет начало с Евро-2012
Друг Украины из Брайтона: история, которая берет начало с Евро-2012
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Футбол | 06.03.2023, 11:25
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Очень надеюсь, что Дортмунд пройдет этих пенсионеров
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
05.03.2023, 10:00 10
Футбол
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
06.03.2023, 14:13 74
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
06.03.2023, 11:14 2
Бокс
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
05.03.2023, 00:06 24
Теннис
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 81
Футбол
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 10
Другие виды
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
05.03.2023, 15:51 73
Футбол
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
04.03.2023, 20:26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности