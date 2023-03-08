Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Отличились Стерлинг и Хаверц, украинец остался в запасе
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Лига чемпионов 2022/2023. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 0:1).
«Челси» - «Боруссия» Д - 2:0.
Стерлинг, 43, Хаверц, 53, пен.
Кепа, 66, Энцо, 78, Чилуэлл, 9+2, Кукурелья, 90+7, Джеймс, 90+8 - Зюле, 42, Вольф, 90+2.
«Челси»: Кепа - К. Кулибалі, Фофана, Чилуэлл, Джеймс, Энцо (Закария, 87), Ковачич (Пулишич, 83), Кукурелья, Феликс (Галлахер, 67), Хаверц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83).
«Боруссия» Д: Мейер - Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Брандт (Рейна, 5), Аллер (Мален, 77).
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды).
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).
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