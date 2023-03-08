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Лига Чемпионов
Проходит дальше Челси
07.03.2023 22:10 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 0
Боруссия Д
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Лига чемпионов
08 марта 2023, 00:09 | Обновлено 08 марта 2023, 00:13
2582
61

Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ

Отличились Стерлинг и Хаверц, украинец остался в запасе

08 марта 2023, 00:09 | Обновлено 08 марта 2023, 00:13
2582
61
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига чемпионов 2022/2023. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 0:1).

«Челси» - «Боруссия» Д - 2:0.

Стерлинг, 43, Хаверц, 53, пен.

Кепа, 66, Энцо, 78, Чилуэлл, 9+2, Кукурелья, 90+7, Джеймс, 90+8 - Зюле, 42, Вольф, 90+2.

«Челси»: Кепа - К. Кулибалі, Фофана, Чилуэлл, Джеймс, Энцо (Закария, 87), Ковачич (Пулишич, 83), Кукурелья, Феликс (Галлахер, 67), Хаверц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83).

«Боруссия» Д: Мейер - Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Брандт (Рейна, 5), Аллер (Мален, 77).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

ЧЕЛСИ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов Челси - Боруссия Д отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 61
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FunnyCat_____
Жалко Мудрика, которому палкин и сырна своими схематозами если не сломали то очень усложнили карьеру 
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+8
Показать Скрыть 4 ответа
dim4uk007
Тепер Мудрик основний гравець глибокого запасу..... З усіх вінгерів Челсі для Потера він остання опція.... Навіть Пулішич після травми має більше довіри ніж Мудрик.... Ось що означає запороти 3 гри..... в Англії ніхто халтуру довго терпіти не буде..... Жаль його.... в Арсеналі Зінченко йому б допоміг адаптуватись,  а в Челсі  зараз великий ризик ментально зламатись 
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+6
FunnyCat_____
Надеемся на Лестер будет ротация , после такого изнурительного матча и Миша попадёт в состав .
Ну и тогда надо уже использовать шанс наконец-то 
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+5
Slava_Dyatlov
Интересный факт: Мудрик в этом матче потерял мяч ноль раз. Браво Михаил!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Tom😼
Гарний матч видали Челсі, що не скажиш про Борусію, видно було с перших хвилин, що англійці налаштовані на перемогу, постійні дальні навіси по флангах розрізали захист німців, ті інколи навіть не встигали повернутися назад і це спрацювало. Побачим як Челсі буде грати далі у чемпіонаті, буде цікаво за ними спостерігати. Борусія була не готова, загрози від неї як такої не було, виглядала безнадійно.
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+3
think about me
Челси сегодня играл неплохо, а правильнее сказать что меньше ошибался. Защита была хорошей. Фланги(чилвэл и джеймс) были супер, возможно правильнее сказать что они и сделали игру. Полузащита(енцо и ковачич) сыграли обычно. Каких-то нереальных вещей они не сделали, просто мало ошибались и этого вполне хватило. Феликс бегал и вперёд и назад, пытался что-то создать но не получилось. Не сказать что он плохо сыграл но и не хорошо. Хаверц просто рабочая лошадка, и вперёд и назад и в подиграше, в общем выше среднего. Стерлинг это такой интересный чудак. С первых минут имел моменты, постоянно был один и его никто не опекал и столько брака в его действиях. Это просто шок. Принять мяч моментами не мог, выходит один на один не забивает а что-то начинает мудрить, его плюс(скорость) защитники так невелировали. Ток как он играл это фиаско. Даже в моменте с голом он даже по мячу не с первого раза попал, и единственный раз за матч сделал что-то нормально это обвел ройса и забил. По хорошему его нужно было менять в перерыве. Насчёт мудрика. Его поттер просто не любит, нету логики выпускать после травмы пулишича, а не мудрика, а он так делает. Мудрик в этом матче мог бы показать свои плюсы но ему боятся доверять
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+3
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Springfield
Наконец то Поттер нащупал оптимальный состав. И теперь под кальку будет его выставлять и в АПЛ.
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+3
Mike000000
Мудрик в четвертьфинале😂😂😂.Заголовок топ
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+3
MYV
Правильніше сказати - Челсі з Мудриком у складі..Неймовірно працьовитий і талановитий хлопець. Дуже важко гравцям атакувального плану, особливо, з нашого, українського простору, показати усю свою силу і майстерність в АПЛ.. Чи то особливість менталітету тяжіє, чи відповідальність і (само)вимогливість - досі не знаю. Зінченко, що душею тяжіє до атаки - яскравий і обнадійливий виняток. Як і полум'яний Олег Романович, теж одноклубник Сашка,  в минулому щоправда.Хоч і захисником був (першокласним, доречі), але його флангові рейди - класика, навіть, не тільки вітчизняна..Вболіваю за Челсі, Арсенал, Борнмут, Евертон і Брентфорд, бо там є наші)) 
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+2
antt
А гравець матчу по версії УЕФА - Кукурелья! Цікаво від чого затримка в 10 хвилин, перший тайм так довго тривав?
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+2
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Троянец
Даже венгры и Ференцварош играют в лиге европы 
Почему Динамо Киев не играет в лиге конференций ?
А ну да куда лучше проигрывать Ингульцу в чемпионате 
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+1
Remark
Гляди такими темпами Мудрик в этом году и ЛЧ возьмёт. 
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+1
bzzzzzz
схема с тремя защитниками как всегда зарешала, я уже и не думал что поттер может что поменять
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+1
Cruijff
Причому потрапив туди в сидячій позі
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+1
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Mr Voevudskiy
По выражению лица его вряд-ли банка радует..
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+1
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bzzzzzz
выпускать мудрика небыло никакой необходимости, а пулишича выпустили просто потому что он проверенный игрок и играл против своей бывшей команды
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0
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Троянец
Когда уже Динамо гранд европейского футбола  будет играть в 1/8 ЛЧ ? 
В четверг оно играет в лиги конференций или ещё не отошли от Ингульца  ?
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-1
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lenares85
не дивився матч як там Мудрик показав свою швидкість ?
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-1
Dmitriy Svistak
Очевидно що до Мудрика зовсім не має довіри у тренера,щось здається мені що на ньому тренірішка поставив хрест.
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-1
Обсервер Влад
Скільки там Мудрий голів сьогодні забив, хоч хет-трик зробив?
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-2
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