Грэм ПОТТЕР: «Было напряженно, но ребята сыграли фантастически»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от победы подопечных над «Боруссией» из Дортмунда (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которая позволила им отыграть поражение 0:1 в первой игре и пробиться в четвертьфинал.

«В конце много эмоций, было напряженно, но ребята сыграли фантастически. Я рад, что они одержали победу, и всем здесь сейчас здорово.

Серия пенальти? Выполнение пенальти не для меня, поэтому я благоговею перед каждым, кто участвует в этом. В раздевалке было фантастическое ощущение. Мы пережили тяжелый период, и этот турнир очень много значит для нас. Мы хотели прогрессировать и попасть в восьмерку лучших, и это дает нам настрой на следующие несколько недель.

Было важно, чтобы мы оказали на соперника давление и получили поддержку со стороны болельщиков. Это нелегко было сделать, потому что противостояла нам топ-команда, играющая уверенно. Благодарю игроков, они отдали все ради победы», – заявил Поттер.