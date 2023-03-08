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Лига чемпионов
08 марта 2023, 01:12 | Обновлено 08 марта 2023, 01:14
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Грэм ПОТТЕР: «Было напряженно, но ребята сыграли фантастически»

Наставник «Челси» – о победе над дортмундской «Боруссией»

08 марта 2023, 01:12 | Обновлено 08 марта 2023, 01:14
160
1
Грэм ПОТТЕР: «Было напряженно, но ребята сыграли фантастически»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от победы подопечных над «Боруссией» из Дортмунда (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которая позволила им отыграть поражение 0:1 в первой игре и пробиться в четвертьфинал.

«В конце много эмоций, было напряженно, но ребята сыграли фантастически. Я рад, что они одержали победу, и всем здесь сейчас здорово.

Серия пенальти? Выполнение пенальти не для меня, поэтому я благоговею перед каждым, кто участвует в этом. В раздевалке было фантастическое ощущение. Мы пережили тяжелый период, и этот турнир очень много значит для нас. Мы хотели прогрессировать и попасть в восьмерку лучших, и это дает нам настрой на следующие несколько недель.

Было важно, чтобы мы оказали на соперника давление и получили поддержку со стороны болельщиков. Это нелегко было сделать, потому что противостояла нам топ-команда, играющая уверенно. Благодарю игроков, они отдали все ради победы», – заявил Поттер.

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Грэм Поттер Челси Боруссия Дортмунд Челси - Боруссия Д Лига чемпионов
Источник BBC
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