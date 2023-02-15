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Лига Чемпионов
Боруссия Д
15.02.2023, FT 1 : 0
Челси
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Лига чемпионов
15 февраля 2023, 23:57 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:01
1364
24

Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии

Хозяева поля победили с минимальным счетом

15 февраля 2023, 23:57 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:01
1364
24
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Боруссия» Д – «Челси» – 1:0

Адейеми (63)

Беллингем (49), Джан (53), Адейеми (77), Эзджан (85), Райерсон (90), Зюле (90) – Джеймс (9), Тьяго Силва (17), Зиеш (72), Маунт (90)

«Боруссия» Д: Кобель, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф (Райерсон, 73), Джан, Брандт, Эзджан, Беллингем, Адейеми (Бино-Гиттенс, 79), Алле (Модест, 68).

«Челси»: Кепа, Чилуэлл (Маунт, 71), Тьяго Силва, К.Кулибали, Джеймс, Фернандес, Лофтус-Чик, Мудрик (Кукурелья, 71), Феликс, Зиеш, Хаверц.

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Стадион «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

БОРУССИЯ Д – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Боруссия Дортмунд Михаил Мудрик Челси Лига чемпионов Боруссия Д - Челси отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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14sergey1953
С такой игрой, Мудрику будут давать все меньше времени, потом в аренду.
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+7
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Gargantua
вообще конечно Челси был на голову выше и контролировал игру, но...
реализация, отсутствие забивного форварда, и некоторое невезение. не без того.
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+6
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Burevestnik
ну а шо ж Мудрик? 
А так само як в минулій та позаминулій грі:  то Кукурелья винуватий, то Кукурельї нема - а всеодно він винуватий
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+5
Skillz
Знов  у мудрілки картонної найнижчий бал, чи може хоча б Кеппу обійшов 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Обсервер Влад
Ось і остаточно лопнула мильна бульбашка ціною в 100млн... Таке враження, що Мудрик навмисне настільки тупо фейлить, щоб його кудись сплавили з Челсі... ну неможливо ж так усе підряд запороти, як це зробив Мудрик сьогодні
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+2
introvert
Як же так? Демонічного лиходія Кукурелью Поттер спецом прибрав подалі від ясних очей нашого Мудрика, хто ж тепер завадив розкритися його геніальності?  Хто цей ірод, якого по прильоту в Лондон слід в мішок і в Темзу?
Хоча зачекайте, якщо всіх "прищемлювачів" мишкового таланту перетопити як кошенят, то у нього й партнерів на полі не залишиться...
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+2
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Tom😼
Подивися я оцінки у Міши і у нього 6.52 а у  того Кукарачі 6.54
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+1
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avk2307
Мудрик сыграл на своем уровне.Вы вспомните как он в Шахтере играл в ЛЧ, там тоже много терял и откровенные моменты бывало порол, но там ему каждую вторую передачу отдавали, а в Челси не так.
А тут на него повесили ценник в 70 млн и сравнивают соответственно с теми кто пришел или кого посадили на скамейку. И пока сравнение не в пользу Мудрика.
По сегодняшней игре опять же и Феликс и Фернандес и даже Зиеш сыграли лучше и динамичней. Но придёт может время и он подтянется, а нет то станет как Кукурелья , которого за 65 млн купили, а теперь и 40 не дадут.
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0
bzzzzzz
столько контр атак, моментов и не забить не одного гола. в атаке продолжается полный бардак
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0
Cruijff
Різниця між Мудриком і тим же Фелішем, що останній потрапив в стійку і більше (сміливіше) бере на себе ініціативу, що для Мудрика цілком може бути поправимо.
З правого флангу взагалі було мертво, Зієша залишили, а толку так і не з'явилось.
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0
Tom😼
У Міши найгірший показник, є ще один з правого флангу у нього 6.34
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0
Алексей Петров
И ни слова поддержки от украинцев своему же, вытаптывают в грязь и злорадствуют. Хуже орды
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-3
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Запасной
Забей Феликс в первом тайме могли выиграть крупно ,а так получили ,да мяч в ворота борусии чудом не залетал ,Мудрик хорошо играл старался были и ошибки ну вообще хорошо отыграл ,ну нужно больше смелости ,а то он как не свой при угловых штрафных чего то боится ну скоро освоится .Ну поменял фланг левый выпустив маунта и курицу ,за 25 минут если пару раз на этом фланге мяч был на этом все,когда играл Мудрик и чилвел была острота ,а потом все тишина. 
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-5
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