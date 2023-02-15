Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Хозяева поля победили с минимальным счетом
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
«Боруссия» Д – «Челси» – 1:0
Адейеми (63)
Беллингем (49), Джан (53), Адейеми (77), Эзджан (85), Райерсон (90), Зюле (90) – Джеймс (9), Тьяго Силва (17), Зиеш (72), Маунт (90)
«Боруссия» Д: Кобель, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф (Райерсон, 73), Джан, Брандт, Эзджан, Беллингем, Адейеми (Бино-Гиттенс, 79), Алле (Модест, 68).
«Челси»: Кепа, Чилуэлл (Маунт, 71), Тьяго Силва, К.Кулибали, Джеймс, Фернандес, Лофтус-Чик, Мудрик (Кукурелья, 71), Феликс, Зиеш, Хаверц.
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Стадион «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)
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Тренер уверен, что все наладится
Украинской команде пришлось паковать вещи
реализация, отсутствие забивного форварда, и некоторое невезение. не без того.
А так само як в минулій та позаминулій грі: то Кукурелья винуватий, то Кукурельї нема - а всеодно він винуватий
Хоча зачекайте, якщо всіх "прищемлювачів" мишкового таланту перетопити як кошенят, то у нього й партнерів на полі не залишиться...
А тут на него повесили ценник в 70 млн и сравнивают соответственно с теми кто пришел или кого посадили на скамейку. И пока сравнение не в пользу Мудрика.
По сегодняшней игре опять же и Феликс и Фернандес и даже Зиеш сыграли лучше и динамичней. Но придёт может время и он подтянется, а нет то станет как Кукурелья , которого за 65 млн купили, а теперь и 40 не дадут.
З правого флангу взагалі було мертво, Зієша залишили, а толку так і не з'явилось.