Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Боруссия Д
15.02.2023 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 февраля 2023, 00:24 |
63
0

Боруссия Дортмунд – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команда Михаила Мудрика пытается выбраться из кризиса

14 февраля 2023, 00:24 |
63
0
Боруссия Дортмунд – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Челси

В среду, 15 февраля «Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» пробилась в плей-офф нынешней Лиги чемпионов через относительно простую группу. Команда Эдина Терзича в своем квартете не сумела навязать борьбу за первое место «Манчестер Сити», но в уверенно забрала вторую путевку в плей-офф в противостоянии с кризисной «Севильей» и скромным «Копенгагеном».

К противостоянию с «Челси» немецкая команда подходит в идеальной форме. После паузы на ЧМ-2022 «Боруссия» провела 6 официальных матчей, и выиграла каждый из них. В Бундеслиге подопечные Терзича справились с «Аугсбургом» (4:3), «Майнцем» (2:1), «Байером» (2:0), «Фрайбургом» (5:1) и «Вердером» (2:0), а в Кубке Германии на пути к четвертьфиналу минимально обыграли «Бохум» – 2:1.

Победной серией приятные для «Боруссии» новости не ограничиваются. Вернулся в игру (и даже успел забить) после борьбы с раком Себастьен Алле, который летом был приобретен в качестве замены Эрлингу Холанду.

«Челси»

С недавних времен «Челси» снова стал объектом повышенного интереса со стороны украинских болельщиков. Причина очевидная: в клуб перешла главная восходящая звезда украинского футбола, Михаил Мудрик, который успел провести уже три матча в АПЛ.

Стоит признать, Мудрик перешел в «Челси» в очень непростой момент: нынешний сезон для «Синих» получается самым проблемным за многие годы, и даже космические траты на трансферном рынке пока не помогают исправить ситуацию. В АПЛ у команды Грэма Поттера лишь девятое место в турнирной таблице и серия из трех матчей без побед. И сейчас над «Челси» нависла серьезная и более чем реальная угроза остаться без еврокубков на следующий сезон.

Несмотря на проблемы на внутренней арене, в плей-офф Лиги чемпионов «Челси» вышел с первого места в своей группе. И это при том, что групповой этап начался для лондонцев с сенсационного выездного поражения от «Динамо» Загреб, которое и привело к отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Прогноз на противостояние

Фаворитом 2-матчевого противостояния букмекеры считают «Челси», но в первом поединке в Дортмунде небольшое предпочтение отдают хозяевам. Мы считаем, что «Боруссии» по силам как минимум не проиграть. Наша ставка – 1Х, коэффициент 1,4.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Дортмунд: Кобель – Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Райерсон – Озджан, Джан, Беллингем – Брандт, Адейеми, Алле

«Челси»: Кепа – Кукурелья, Чалоба, Тиаго Силва, Джеймс – Ковачич, Энцо, Жоау Фелиш – Мудрик, Зиеш, Хаверц

15 февраля, среда

Боруссия Д – Челси
Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк». 22:00
ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Боруссия Дортмунд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Челси
ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча
Боруссия Дортмунд Челси Боруссия Д - Челси Лига чемпионов прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Футбол | 13 февраля 2023, 14:11 18
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу

Лидер потерял два очка

Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Футбол | 13 февраля 2023, 16:55 4
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара

Выходка бразильца после поражения от «Монако» может дорого ему обойтись

Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Футбол | 13.02.2023, 13:29
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Большое дерби. Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Ливерпуля
Футбол | 13.02.2023, 21:10
Большое дерби. Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Ливерпуля
Большое дерби. Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Ливерпуля
«Около 30 миллионов». Срна рассказал о стоимости Матвиенко
Футбол | 13.02.2023, 15:51
«Около 30 миллионов». Срна рассказал о стоимости Матвиенко
«Около 30 миллионов». Срна рассказал о стоимости Матвиенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 20
Бокс
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
12.02.2023, 18:10 14
Баскетбол
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
12.02.2023, 17:30 19
Футбол
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
12.02.2023, 13:47 1
Бокс
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
13.02.2023, 16:43 29
Футбол
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
13.02.2023, 14:12 5
Футбол
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
12.02.2023, 07:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности