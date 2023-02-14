Боруссия Д

В среду, 15 февраля «Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» пробилась в плей-офф нынешней Лиги чемпионов через относительно простую группу. Команда Эдина Терзича в своем квартете не сумела навязать борьбу за первое место «Манчестер Сити», но в уверенно забрала вторую путевку в плей-офф в противостоянии с кризисной «Севильей» и скромным «Копенгагеном».

К противостоянию с «Челси» немецкая команда подходит в идеальной форме. После паузы на ЧМ-2022 «Боруссия» провела 6 официальных матчей, и выиграла каждый из них. В Бундеслиге подопечные Терзича справились с «Аугсбургом» (4:3), «Майнцем» (2:1), «Байером» (2:0), «Фрайбургом» (5:1) и «Вердером» (2:0), а в Кубке Германии на пути к четвертьфиналу минимально обыграли «Бохум» – 2:1.

Победной серией приятные для «Боруссии» новости не ограничиваются. Вернулся в игру (и даже успел забить) после борьбы с раком Себастьен Алле, который летом был приобретен в качестве замены Эрлингу Холанду.

«Челси»

С недавних времен «Челси» снова стал объектом повышенного интереса со стороны украинских болельщиков. Причина очевидная: в клуб перешла главная восходящая звезда украинского футбола, Михаил Мудрик, который успел провести уже три матча в АПЛ.

Стоит признать, Мудрик перешел в «Челси» в очень непростой момент: нынешний сезон для «Синих» получается самым проблемным за многие годы, и даже космические траты на трансферном рынке пока не помогают исправить ситуацию. В АПЛ у команды Грэма Поттера лишь девятое место в турнирной таблице и серия из трех матчей без побед. И сейчас над «Челси» нависла серьезная и более чем реальная угроза остаться без еврокубков на следующий сезон.

Несмотря на проблемы на внутренней арене, в плей-офф Лиги чемпионов «Челси» вышел с первого места в своей группе. И это при том, что групповой этап начался для лондонцев с сенсационного выездного поражения от «Динамо» Загреб, которое и привело к отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Прогноз на противостояние

Фаворитом 2-матчевого противостояния букмекеры считают «Челси», но в первом поединке в Дортмунде небольшое предпочтение отдают хозяевам. Мы считаем, что «Боруссии» по силам как минимум не проиграть. Наша ставка – 1Х, коэффициент 1,4.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Дортмунд: Кобель – Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Райерсон – Озджан, Джан, Беллингем – Брандт, Адейеми, Алле

«Челси»: Кепа – Кукурелья, Чалоба, Тиаго Силва, Джеймс – Ковачич, Энцо, Жоау Фелиш – Мудрик, Зиеш, Хаверц

15 февраля, среда