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Лига чемпионов
16 февраля 2023, 04:11 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:46
85
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Не обошлось без толики удачи»

Наставник «Боруссии Д» – о победе над «Челси»

16 февраля 2023, 04:11 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:46
85
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Не обошлось без толики удачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер немецкой «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич прокомментировал победу над английским «Челси» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Здорово выйти победителем. Не обошлось без толики удачи, плюс у нас исключительный вратарь. Это особенно сказалось в концовке первого тайма. «Челси» доминировал в атаке, противостоять чему было сложно. Но едва ли надо извиняться после домашней победы в матче 1/8 финала с «Челси», - сказал Терзич.

Ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне.

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Эдин Терзич Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов Боруссия Д - Челси
Источник DAZN
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