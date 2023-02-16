Эдин ТЕРЗИЧ: «Не обошлось без толики удачи»

Главный тренер немецкой «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич прокомментировал победу над английским «Челси» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Здорово выйти победителем. Не обошлось без толики удачи, плюс у нас исключительный вратарь. Это особенно сказалось в концовке первого тайма. «Челси» доминировал в атаке, противостоять чему было сложно. Но едва ли надо извиняться после домашней победы в матче 1/8 финала с «Челси», - сказал Терзич.

Ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне.