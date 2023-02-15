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Лига Чемпионов
Боруссия Д
43 0 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 21:58 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:46
5117
7

Боруссия Дортмунд – Челси – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля 2023, 21:58 | Обновлено 15 февраля 2023, 22:46
5117
7
Боруссия Дортмунд – Челси – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Челси». Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нынешней зимой лондонский клуб находится под пристальным вниманием украинских болельщиков, ведь игроком «синих» стал полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик. Правда, вкуса побед со своей новой командой украинец пока не испытал: три подряд поединка Английской Премьер-лиги «Челси» завершил вничью. «Синие» находятся в середине турнирной таблицы своего национального чемпионата. А вот «Боруссия» в Бундеслиге идет с пятиматчевой победной серией, занимая третью позицию в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» Д – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов Боруссия Д - Челси Михаил Мудрик текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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bzzzzzz
ну если челси даже при такой открытой игре забить не может, то тогда не знаю... боруссия просто все делает чтобы челси было комфортно играть
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+1
Serhii P.
Ну Мудрик якось безтолково грає поки що. В захисті - лише одна імітація, а в швидких контратаках не встигає підключитись.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Rzechpospolita
Если Мудрик будет так играть - быстро на лавку присядет… в защите вообще не отрабатывает, стоит и тупо смотрит! Дортмунд через его фланг уже несколько раз опасно проходили…
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0
Запасной
Фланг Мудрика сегодня играет ,ну понятно нет кукурачо
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0
BAD👣BOY
Немає на що дивитись, німці забьють, краще подивлюсь МС Арсенал, там саме цікаве буде у 2 таймі
Ответить
-1
Злий Глобинець
Хай наш Мишко покаже у цьому матчі свій справжній клас і посоромить скептиків.
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-1
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