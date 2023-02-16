Лига Чемпионов
15.02.2023, FT 1 : 0
Лига чемпионов16 февраля 2023, 00:12 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:55
2305
0
Боруссия Д – Челси – 1:0. Засуха Мудрика и спринт Адейеми. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
16 февраля 2023, 00:12 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:55
2305
0
В среду, 15 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.
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Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ. Он провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Маунта.
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Адейеми, 63 мин.
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
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