Боруссия Д

В среду, 15 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

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Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ. Он провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Маунта.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Адейеми, 63 мин.