Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Украинка в двух сетах выиграла у Даниэль Коллинс
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA.
В полуфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США) Марта в двух сетах выиграла у Даниэль Коллинс (США, WTA 38) за 1 час и 25 минут.
WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала
Даниэль Коллинс (США) [4] – Марта Костюк (Украина) [8] – 4:6, 3:6
Ранее украинка ни разу не выигрывала в полуфиналах на турнирах WTA (три поражения и одно снятие до матча).
Это была первая встреча теннисисток. Отметим, что Коллинс является финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021.
20-летняя Костюк в финале соревнований в Остине сыграет с победительницей матча Варвара Грачева – Кэти Волынец.
В предыдущем раунде Марта в двух партиях обыграла Анну-Лену Фридзам.
Pure emotion from Marta 💛— wta (@WTA) March 4, 2023
🇺🇦 @marta_kostyuk defeats (4) Collins, 6-4, 6-3 and will now compete for the @AtxOpen title 🏆#ATXOpen pic.twitter.com/xU7nJYRJsL
👋 Into her first Hologic WTA Tour final ✨@marta_kostyuk | #ATXOpen pic.twitter.com/rSspjhYUKJ— wta (@WTA) March 4, 2023
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У фіналі хотілося б побачити, ясна річ, американку з українським корінням, хоча кацапку Марта вже обігрувала. У будь-якому випадку, Марта буде фавориткою і головне, щоб вона не виграла матч у своїй голові ще до його початку. Шанс прекрасний, шкода буде його втратити.
Історичний фінал це добре. Але Марті дуже мало щастило на перемоги у фіналах ITF, ще й Грачова знову з'явилася, якій Марта 2 фінали програла.
Пощастило з сіткою.