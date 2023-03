Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA.

В полуфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США) Марта в двух сетах выиграла у Даниэль Коллинс (США, WTA 38) за 1 час и 25 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала

Даниэль Коллинс (США) [4] – Марта Костюк (Украина) [8] – 4:6, 3:6

Ранее украинка ни разу не выигрывала в полуфиналах на турнирах WTA (три поражения и одно снятие до матча).

Это была первая встреча теннисисток. Отметим, что Коллинс является финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021.

20-летняя Костюк в финале соревнований в Остине сыграет с победительницей матча Варвара Грачева – Кэти Волынец.

В предыдущем раунде Марта в двух партиях обыграла Анну-Лену Фридзам.

Pure emotion from Marta 💛



🇺🇦 @marta_kostyuk defeats (4) Collins, 6-4, 6-3 and will now compete for the @AtxOpen title 🏆#ATXOpen pic.twitter.com/xU7nJYRJsL