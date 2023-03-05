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  4. Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
WTA
05 марта 2023, 00:06 | Обновлено 05 марта 2023, 00:12
1776
17

Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA

Украинка в двух сетах выиграла у Даниэль Коллинс

05 марта 2023, 00:06 | Обновлено 05 марта 2023, 00:12
1776
17
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA.

В полуфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США) Марта в двух сетах выиграла у Даниэль Коллинс (США, WTA 38) за 1 час и 25 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала

Даниэль Коллинс (США) [4] – Марта Костюк (Украина) [8] – 4:6, 3:6

Ранее украинка ни разу не выигрывала в полуфиналах на турнирах WTA (три поражения и одно снятие до матча).

Это была первая встреча теннисисток. Отметим, что Коллинс является финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021.

20-летняя Костюк в финале соревнований в Остине сыграет с победительницей матча Варвара Грачева – Кэти Волынец.

В предыдущем раунде Марта в двух партиях обыграла Анну-Лену Фридзам.

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Даниэль Коллинс Марта Костюк WTA Остин
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Andrey_1992
Мартуся, молодчинка!!!!! От було би круто взяти титул завтра...сподіваюсь у Волинець
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+5
sv_2000
Молодчина, Марта! Удачи. Первый финал пусть не выйдет комом.
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+5
introvert
Молодчинка Марта, красуня наша! Екзамен недружніми трибунами витримала з честю. Хоча американська публіка не так вже й гаряче вболівала проти українки (чи то пак за свою). Непростий характер у Даніель, боронь боже потрапити такій під гарячу руку) Але глядач полюбляє сонячних дівчаток з голівудськими посмішками, тому вона ніколи не буде улюбленицею ані спонсорів, ані вболівальників.
Залишається крок до титулу.
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+4
Stanislav Matusevych
Несподівано, що Марта сьогодні виглядала стабільнішою за Коллінз. Звичайно, американка є типовою гарматницею і не полетіти у неї може в будь-який момент, але й сама Марта чимало зробила для виведення суперниці з рівноваги. Бадмінтону на хавкорт майже не було, а глибокі напівгірки, та й взагалі постійні варіювання висоти відскоків принесли Д-Р серйозні проблеми. І ще важливо, що останні розіграші були виграні в атаці, а не через помилки суперниці. Є перший фінал WTA з 5 спроб, і є привід привітати з цим Марту.
У фіналі хотілося б побачити, ясна річ, американку з українським корінням, хоча кацапку Марта вже обігрувала. У будь-якому випадку, Марта буде фавориткою і головне, щоб вона не виграла матч у своїй голові ще до його початку. Шанс прекрасний, шкода буде його втратити.
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+3
Александр Ад
молодець!Мартуся бажаю перемоги в фіналі!А Колинз ще та психічка
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+3
kollekciy
Марту з перемогою. Чи то Марта краще грала, чи у Коллінс гра не пішла, бо з найсильнішою вийшла найлегша перемога. 
Історичний фінал це добре. Але Марті дуже мало щастило на перемоги у фіналах ITF, ще й Грачова знову з'явилася, якій Марта 2 фінали програла. 
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+1
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roman75zpr
Браво Марта! Приятно видеть твой прогресс!
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+1
kollekciy
На фінал Марті треба дуже добре налаштуватися. Тому що, це вже шанс війти в історію. Он Даяна ще коли вигравала w250, а її Сетанта зараз в рекламних роликах показує.
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0
Сергей Лаврик
Нехай у фінал пройде Волинець, бо якщо пройде Грачова, Марта у фіналі їй морду ракеткою порехтує! 😄
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0
Олександр Радченко
В финале тоже соперница Костюк будет показывать такую игру ?Значит можно Костюк поздравить с победой на турнире. 
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0
ptolemeus
Будемо відверті - Коллінс грала як чмо. І на подачі, і на прийомі. Наша Мартуся буде солодкою булочкою у фіналі - Грачова чи Волинець її винесуть з потрохами без шансів.
Пощастило з сіткою.
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-4
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Обсервер Влад
Що сталося з Коллінс? Якесь люте затемнення свідомості на матч з Костюк...
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-5
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