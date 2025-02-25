ФОТО. Девушка Неймара соблазняет своими формами! Огненные кадры

Бруна Бьянкарди, возлюбленная нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара, продолжает очаровывать подписчиков.

Модель поделилась кадрами яркой фотосессии в красном платье на каблуках, подчеркнув соблазнительные формы.

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Напомним, что осенью 2023 года Бруна и Неймар расстались из-за слухов об изменах футболиста, но вскоре восстановили отношения.

Сейчас пара воспитывает дочь Мави и ждёт пополнения в семье – Бруна родит ещё одну девочку.