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25 февраля 2025, 04:17 | Обновлено 25 февраля 2025, 04:18
423
0

ФОТО. Девушка Неймара соблазняет своими формами! Огненные кадры

Бруна Бьянкарди хороша!

25 февраля 2025, 04:17 | Обновлено 25 февраля 2025, 04:18
423
0
ФОТО. Девушка Неймара соблазняет своими формами! Огненные кадры
Instagram. Бруна Бьянкарди

Бруна Бьянкарди, возлюбленная нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара, продолжает очаровывать подписчиков.

Модель поделилась кадрами яркой фотосессии в красном платье на каблуках, подчеркнув соблазнительные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что осенью 2023 года Бруна и Неймар расстались из-за слухов об изменах футболиста, но вскоре восстановили отношения.

Сейчас пара воспитывает дочь Мави и ждёт пополнения в семье – Бруна родит ещё одну девочку.

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фото lifestyle Неймар Бруна Бьянкарди Сантос сборная Бразилии по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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