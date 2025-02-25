Другие новости25 февраля 2025, 04:17 | Обновлено 25 февраля 2025, 04:18
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ФОТО. Девушка Неймара соблазняет своими формами! Огненные кадры
Бруна Бьянкарди хороша!
25 февраля 2025, 04:17 | Обновлено 25 февраля 2025, 04:18
423
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Бруна Бьянкарди, возлюбленная нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара, продолжает очаровывать подписчиков.
Модель поделилась кадрами яркой фотосессии в красном платье на каблуках, подчеркнув соблазнительные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Напомним, что осенью 2023 года Бруна и Неймар расстались из-за слухов об изменах футболиста, но вскоре восстановили отношения.
Сейчас пара воспитывает дочь Мави и ждёт пополнения в семье – Бруна родит ещё одну девочку.
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