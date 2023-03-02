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Испания
02 марта 2023, 22:39 |
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Бускетс стал рекордсменом по матчам в Эль Класико

Хавбек проводит свой 46-й матч против «Реала»

02 марта 2023, 22:39 |
290
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Бускетс стал рекордсменом по матчам в Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Сегодня «Барселона» в первом матче полуфинала Кубка Испании на выезде играет с «Реалом». Хавбек и капитан каталонцев Серхио Бускетс вышел в основе своей команды на Эль Класико.

Это позволило Бускетсу стать рекордсменом по количеству проведенных матчей в Эль Класико – 46. Позади остались Лионель Месси и Серхио Рамос, который провели по 45 матчей в Эль Класико за «Барселону» и «Реал» соответственно.

34-летний Бускетс является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев дебютировал в 2008 году.

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Источник Sport.ua
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