Бускетс стал рекордсменом по матчам в Эль Класико

Сегодня «Барселона» в первом матче полуфинала Кубка Испании на выезде играет с «Реалом». Хавбек и капитан каталонцев Серхио Бускетс вышел в основе своей команды на Эль Класико.

Это позволило Бускетсу стать рекордсменом по количеству проведенных матчей в Эль Класико – 46. Позади остались Лионель Месси и Серхио Рамос, который провели по 45 матчей в Эль Класико за «Барселону» и «Реал» соответственно.

34-летний Бускетс является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев дебютировал в 2008 году.

