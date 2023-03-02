Бускетс стал рекордсменом по матчам в Эль Класико
Хавбек проводит свой 46-й матч против «Реала»
Сегодня «Барселона» в первом матче полуфинала Кубка Испании на выезде играет с «Реалом». Хавбек и капитан каталонцев Серхио Бускетс вышел в основе своей команды на Эль Класико.
Это позволило Бускетсу стать рекордсменом по количеству проведенных матчей в Эль Класико – 46. Позади остались Лионель Месси и Серхио Рамос, который провели по 45 матчей в Эль Класико за «Барселону» и «Реал» соответственно.
34-летний Бускетс является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев дебютировал в 2008 году.
Sergio Busquets overtakes Lionel Messi and Sergio Ramos to become the player with the most El Clasico appearances(46) 🏟️💪 pic.twitter.com/e7yx9amH6X— LiveScore (@livescore) March 2, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист уверен, что интрига в чемпионате будет до самого конца
Команда украинского хавбека дома проиграла «Анси», клубу второго дивизиона