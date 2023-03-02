Испания02 марта 2023, 20:57 |
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Лунин в запасе. Составы команд на матч Реал – Барселона
Команды сыграют в полуфинале Кубка Испании
02 марта 2023, 20:57 |
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Сегодня, 2 марта, «Реал» в полуфинале Кубка Испании в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» примет «Барселону». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе «Реала».
Составы команд:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер, Модрич, Камавинга, Вальверде, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема
«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Маркос Алонсо, Кунде, Бальде, Бускетс, Гави, Кессье, Де Йонг, Ферран Торрес, Рафинья
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