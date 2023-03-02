Лунин в запасе. Составы команд на матч Реал – Барселона

Сегодня, 2 марта, «Реал» в полуфинале Кубка Испании в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» примет «Барселону». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе «Реала».

Составы команд:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер, Модрич, Камавинга, Вальверде, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Маркос Алонсо, Кунде, Бальде, Бускетс, Гави, Кессье, Де Йонг, Ферран Торрес, Рафинья