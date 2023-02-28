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  4. ВИДЕО. Дежавю по-израильски. Игрок Шахтера снова забил в Англии
Англия
28 февраля 2023, 23:50 |
197
0

ВИДЕО. Дежавю по-израильски. Игрок Шахтера снова забил в Англии

Соломон феерит за «Фулхэм»

28 февраля 2023, 23:50 |
197
0
ВИДЕО. Дежавю по-израильски. Игрок Шахтера снова забил в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды.

На 56-й минуте матча отличился игрок донецкого «Шахтера» Манор Соломон, который выступает на правах аренды в «Фулхэме», забил 2-й гол для своей команды.

Соломон отличился в четвертом матче подряд за «Фулхэм». Это его 4-й гол в 11 матчах за лондонский клуб.

Интересно, что этого гол абсолютно идентичен с его голом, который он забил в прошлом поединке «Фулхэма» против «Вулверхэмптона».

Видео гола Соломона в ворота «Лидса»:

Видео гола Соломона в ворота «Вулверхэмптона»:

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Источник Sport.ua
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