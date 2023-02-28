ВИДЕО. Дежавю по-израильски. Игрок Шахтера снова забил в Англии
Соломон феерит за «Фулхэм»
Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды.
На 56-й минуте матча отличился игрок донецкого «Шахтера» Манор Соломон, который выступает на правах аренды в «Фулхэме», забил 2-й гол для своей команды.
Соломон отличился в четвертом матче подряд за «Фулхэм». Это его 4-й гол в 11 матчах за лондонский клуб.
Интересно, что этого гол абсолютно идентичен с его голом, который он забил в прошлом поединке «Фулхэма» против «Вулверхэмптона».
Видео гола Соломона в ворота «Лидса»:
YOU JUST DON'T SAVE THOSE ⭐️@ISRAELFA international, @Manorsolomon, curls in from an incredible angle for @FulhamFC 🇮🇱#EmiratesFACup pic.twitter.com/DBOuP3XXhX— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2023
Видео гола Соломона в ворота «Вулверхэмптона»:
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