ВИДЕО. Дежавю по-израильски. Игрок Шахтера снова забил в Англии

Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды.

На 56-й минуте матча отличился игрок донецкого «Шахтера» Манор Соломон, который выступает на правах аренды в «Фулхэме», забил 2-й гол для своей команды.

Соломон отличился в четвертом матче подряд за «Фулхэм». Это его 4-й гол в 11 матчах за лондонский клуб.

Интересно, что этого гол абсолютно идентичен с его голом, который он забил в прошлом поединке «Фулхэма» против «Вулверхэмптона».

Видео гола Соломона в ворота «Лидса»:

YOU JUST DON'T SAVE THOSE ⭐️@ISRAELFA international, @Manorsolomon, curls in from an incredible angle for @FulhamFC 🇮🇱#EmiratesFACup pic.twitter.com/DBOuP3XXhX