Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Соломона спас Фулхэм от Волков. Капитаны играли в сине-желтых повязках
Чемпионат Англии
Фулхэм
24.02.2023 22:00 – FT 1 : 1
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:18
357
0

Гол Соломона спас Фулхэм от Волков. Капитаны играли в сине-желтых повязках

Матч 25-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном» завершился вничью

24 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:18
357
0
Гол Соломона спас Фулхэм от Волков. Капитаны играли в сине-желтых повязках
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Невеш и Манор Соломон

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 23-й минуте Пабло Сарабия вывел гостей вперед. Израильский форвард Манор Соломон, экс-игрок Шахтера, спас хозяев поля от поражения на 64-й минуте.

Капитаны «Фулхэма» и «Вулверхэмптона» вышли на матч в сине-желтых повязках в поддержку Украины в годовщину вторжения рф.

«Фулхэм» набрал 39 очков и идет на 6-й позиции. «Вулвз» находится на 15-м месте (24 очка).

АПЛ. 25-й тур, 24 февраля

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Соломон, 64 – Сарабия, 23

По теме:
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лидс – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Вулверхэмптон Манор Соломон Пабло Сарабия Рубен Невеш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Футбол | 24 февраля 2023, 20:35 11
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт

Ожидается, что украинский коуч возглавит сборную Украины по схеме 1,5+2

ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Футбол | 24 февраля 2023, 06:23 21
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг

Вингер «Челси» постоянно работает в тренажерном зале

Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Футбол | 24.02.2023, 16:34
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 24.02.2023, 01:45
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Футбол | 24.02.2023, 23:41
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 20
Футбол
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 10
Война
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
24.02.2023, 15:12 12
Футбол
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 13:20 74
Футбол
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 8
Теннис
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
24.02.2023, 16:48 2
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности