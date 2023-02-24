Гол Соломона спас Фулхэм от Волков. Капитаны играли в сине-желтых повязках

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 23-й минуте Пабло Сарабия вывел гостей вперед. Израильский форвард Манор Соломон, экс-игрок Шахтера, спас хозяев поля от поражения на 64-й минуте.

Капитаны «Фулхэма» и «Вулверхэмптона» вышли на матч в сине-желтых повязках в поддержку Украины в годовщину вторжения рф.

«Фулхэм» набрал 39 очков и идет на 6-й позиции. «Вулвз» находится на 15-м месте (24 очка).

АПЛ. 25-й тур, 24 февраля

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Соломон, 64 – Сарабия, 23