Гол Соломона спас Фулхэм от Волков. Капитаны играли в сине-желтых повязках
Матч 25-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном» завершился вничью
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 1:1.
На 23-й минуте Пабло Сарабия вывел гостей вперед. Израильский форвард Манор Соломон, экс-игрок Шахтера, спас хозяев поля от поражения на 64-й минуте.
Капитаны «Фулхэма» и «Вулверхэмптона» вышли на матч в сине-желтых повязках в поддержку Украины в годовщину вторжения рф.
«Фулхэм» набрал 39 очков и идет на 6-й позиции. «Вулвз» находится на 15-м месте (24 очка).
АПЛ. 25-й тур, 24 февраля
Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Соломон, 64 – Сарабия, 23
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