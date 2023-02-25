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Чемпионат Англии
Фулхэм
24.02.2023 22:00 – FT 1 : 1
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2023, 03:28 | Обновлено 25 февраля 2023, 03:37
33
0

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:1. Идеальный удар Соломана. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии

25 февраля 2023, 03:28 | Обновлено 25 февраля 2023, 03:37
33
0
Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:1. Идеальный удар Соломана. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

В пятницу, 24 февраля, в матч 25-го тура английской Премьер-лиги отношения выяснили «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

На гол Сарабия на 23-й минуте, который вывел «волков» вперед, «дачники» ответили точным ударом экс-игрока донецкого «Шахтера» Соломона на 64-й минуте. Ничья – 1:1.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Фулхэм).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
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Источник Sport.ua
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