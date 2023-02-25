В пятницу, 24 февраля, в матч 25-го тура английской Премьер-лиги отношения выяснили «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

На гол Сарабия на 23-й минуте, который вывел «волков» вперед, «дачники» ответили точным ударом экс-игрока донецкого «Шахтера» Соломона на 64-й минуте. Ничья – 1:1.