24 февраля на «Крейвен Коттедж» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Вулверхэмптоном». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Фулхэм

Клуб к середине зимы смог наконец-то выполнить ту задачу, что не давалась при предыдущих подъемах в Премьер-Лигу. Уже понятно, что коттеджеры взяли достаточно очков, чтобы не возвращаться в Чемпионшипе. И было любопытно посмотреть, как Марку Силва и его подопечные планируют провести 2-й круг - наслаждаясь достигнутым, или замахиваясь на нечто большее? Как оказалось, амбиции есть, и желание с ходу взять пропуск в еврокубки. Получилось выдать нулевую ничью с Челси (при всех оговорках о нынешней форме гранда-соседа), после чего, попутно пройдя в кубке Сандерленд, оформили гроссмейстерские 2-0 с Ноттингем Форест. И, главное, минимально, но обыграли и прямого конкурента - Брайтон.

Вулверхэмптон

Команда уже достаточно долго держится в Английской Премьер-Лиге. Но, удерживая статус самого португальского проекта этого топ-дивизиона, волки не могут все еще хвастаться статусом грозы авторитетов. Скорее наоборот, на момент ухода на паузу, при Лопетеги, клуб смотрелся аутсайдером. Впрочем, менее чем за 2 месяца активных игр зимой Юлен смог все исправить, и теперь Вулвз выглядит намного более оптимистично. Проигрывали в АПЛ только грандам из Манчестера, Юнайтеду и Сити. Но при этом брали победы не только с потенциальными конкурентами (Эвертон, Вест Хэм, Саутгемптон), но и устроили погром Ливерпулю, отомстив за обидный вылет из кубка. На этом фоне 0-1 с Борнмутом стали шоком - похоже, аутсайдера банально недооценили.

Статистика личных встреч

Фулхэм после 2012-го года выиграл в основное время только однажды. Недавно Вулверхэмптон победил трижды кряду, и только в августе 2022-го было зафиксировано 0-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева смогут продолжить серию побед. Согласимся, ставя на успех в пятницу Фулхэма с коэффициентом - 2,29 по Pаrimatch.